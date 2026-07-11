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Harry KaneGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

Se pone a la altura de una leyenda del fútbol inglés: la estrella del Bayern, Harry Kane, está a punto de batir un «récord increíble»

World Cup
H. Kane
Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra

En los cuartos de final del Mundial contra Noruega, Harry Kane da un paso más hacia un «increíble» récord inglés.

Al salir de titular contra los escandinavos, el delantero del FC Bayern de Múnich disputó su partido internacional número 120 con la camiseta de los Three Lions.

  • Con este partido, Kane igualó a Wayne Rooney, quien también jugó 120 encuentros oficiales con Inglaterra.

    Necesita solo seis encuentros más para superar al portero Peter Shilton, quien, con 125 partidos, es el jugador con más internacionalidades de Inglaterra.



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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Harry Kane fue el máximo goleador inglés en el Mundial 2026.

    Este jugador de 32 años lleva tiempo como máximo goleador de los Three Lions, con 85 tantos, por delante de los 53 de Rooney.

    En el Mundial actual lleva seis goles y ya clasificó a cuartos; solo Mbappé (8), Messi (8) y Haaland (6) suman más en este torneo.

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