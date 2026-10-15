Tanto el jugador como su entrenador mostraron su enfado con los organismos rectores tras el pitido final en Italia. Vinicius expresó su desconcierto por lo tarde que se le comunicó la sanción: «No me enteré hasta que llegué al estadio. Creo que la sanción llegó en un mal momento. Tuvieron todo el día para anunciarla y, justo cuando llego al estadio, recibo el mensaje de que me voy a perder cuatro partidos de La Liga».

El atacante brasileño también denunció la falta de comunicación sobre las normas disciplinarias. «No entiendo por qué», añadió. «La verdad es que la norma es nueva. Nunca nos la han explicado. Siempre viene alguien de LaLiga, o de como se llame el organismo arbitral, a explicarnos las nuevas normas. Pero esta vez nadie nos dijo nada sobre este caso concreto».

Mourinho compartió el sentir de su delantero ycriticó duramente la actuación de la federación. El técnico portugués cuestionó la necesidad de comunicar la decisión justo antes de un partido europeo crucial.

«¿No podían hacerlo mañana por la mañana?», preguntó Mourinho a los periodistas. «Ahora hacen las cosas sin vergüenza. Ya ha salido todo a la luz. Dos horas antes del partido, un jugador se entera de que tiene una sanción de cuatro partidos. ¿Quieren acabar con un jugador dos horas antes del partido? No me parece normal».



