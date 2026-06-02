Según Sport Bild, la cláusula de rescisión de Eichhorn, cuyo contrato vence en 2029, es de solo nueve millones de euros (antes se estimaba en doce). Para los clubes de la Liga de Campeones, sería aún menor.
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¡Se pide una indemnización por rescisión desorbitada! El BVB se retira de la puja por el fichaje a pesar de la cláusula de ganga; el FC Bayern sigue interesado en Kennet Eichhorn
Sin embargo, el BVB se habría retirado de la puja por esta joven promesa de 16 años, pues su fichaje ascendería a 20 millones de euros. Se informa que los agentes exigen una prima de más de diez millones, ya que valoran al jugador en esa misma cifra.
Esta cifra habría llevado al club a decidir internamente no seguir adelante con el fichaje. «La opinión en la oficina directiva es inequívoca: si Eichhorn quiere optar por su desarrollo futbolístico, debe venir al BVB. Si da más importancia al dinero, el Borussia no es el lugar adecuado para él», se lee en el reportaje de Bild.
Como alternativa, el BVB ha sido vinculado recientemente con Nathan De Cat, del RSC Anderlecht. La joven estrella belga tiene un perfil similar al de Eichhorn, aunque con un año más y mucha más experiencia: ha participado en 8 goles en 45 partidos.
- Getty Images
El FC Bayern, el Bayer Leverkusen y el FC Liverpool siguen interesados en Eichhorn.
La competencia nacional e internacional ignora las exigencias económicas de los agentes. FC Bayern y Bayer Leverkusen siguen interesados, mientras que Liverpool va más allá.
Los Reds, que probablemente ficharán a Andoni Iraola, uno de los técnicos más codiciados de Europa, ya buscan un club donde cederlo hasta que cumpla 18 años, pues aún no puede trabajar en un país fuera de la UE.
Hace semanas, Sport Bild aseguraba que el jugador rechazaba pasos intermedios: solo ficharía en verano por un equipo habitual de la Liga de Campeones que le garantice minutos. Una cesión a Berlín o un año en Segunda parecían descartados.
- AFP
¿FC Bayern o Bayer Leverkusen? ¿Será Ibrahim Maza la moneda de cambio en la partida de póker de Eichhorn?
La temporada pasada, una grave lesión en el ligamento sindesmal y, más tarde, una sanción por tarjeta roja fueron los únicos obstáculos para el capitán de la selección sub-17. Bajo la dirección de Stefan Leitl, fue titular en el centro del campo del equipo capitalino y mostró gran promesa pese a la nueva eliminación en la lucha por el ascenso.
Durante meses se le situó en el Leverkusen, atraído por la presencia de Ibrahim Maza —ex del Hertha, ahora en el Bayer— y por el estilo de juego basado en la posesión.
El Bayern, por su parte, aprovecha su peso europeo. Vincent Kompany ha demostrado en los últimos dos años que los jóvenes sí tienen oportunidades, y la permeabilidad de la plantilla es mayor que nunca.
De hecho, se asegura que Eichhorn «sigue en la lista del Bayern» y que lo quieren «a toda costa» como apuesta de futuro.
Kennet Eichhorn: Estadísticas del Hertha BSC
Partidos 19 Partidos de más de 90 minutos 2 Goles 2 Asistencias 0 Tarjetas amarillas 7 Tarjetas rojas 1