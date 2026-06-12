Getty
Traducido por
Se pide al «fenomenal» Harry Kane que ignore el eterno debate sobre la selección inglesa, mientras una exestrella de los Tres Leones explica por qué el delantero del Bayern de Múnich, con 61 goles, sigue batiendo récords
El máximo goleador de Inglaterra: ¿Cuántos goles ha marcado Kane?
Los temibles delanteros centro rinden mejor dentro del área de 18 yardas, donde suelen marcar con regularidad. Kane ha dominado ese arte durante su carrera y sigue batiendo récords.
El máximo goleador de la historia del Tottenham suma ya 79 tantos en 114 partidos con Inglaterra. Para ser considerado el mejor de todos los tiempos solo le falta un título con la selección.
- Getty
Kane, campeón de la Bundesliga, marca sus mejores cifras con el Bayern.
La fase final del Mundial en Norteamérica brinda a Kane su última oportunidad de cumplir ese objetivo, tras romper su sequía de títulos con dos Bundesligas en el Bayern Múnich. Marcó 61 goles en la temporada 2025-26, la más productiva de su carrera.
Lo logró pese a alejarse a menudo del área para ayudar en la construcción del juego. A sus 32 años, Kane aporta el toque final, pero también interviene desde fases iniciales.
Algunos dudan de que deba replicar ese estilo con Inglaterra, pues los Tres Leones ya tienen suficiente creatividad y necesitan que su capitán aporte ese toque decisivo que otros no logran.
¿Debe Kane retrasarse o quedarse en el área de penalti?
Sin embargo, Waddle no cree que Kane —bajo presión en la Eurocopa 2024— deba modificar su estilo. Al preguntarle si el veterano delantero debe evitar bajar a recibir el balón, el exjugador de Inglaterra y del Tottenham —en declaraciones a GOAL vía NewBettingOffers.co.uk— afirmó: «También lo ha hecho en el Tottenham. Es su estilo de juego.
Harry es un jugador muy bueno. Nunca ha dependido de la velocidad, sino de la rapidez mental. La mayoría de los delanteros son muy rápidos o muy potentes en el juego aéreo; él es diferente: actúa como un nueve/diez y le funciona.
Parece lento, pero lee el juego a la perfección.
Le he visto jugar de 10 con el Bayern esta temporada y lo hizo muy bien. Podría actuar de 10 con un nueve como Ollie Watkins o Marcus Rashford al lado.
«Es difícil discutirlo: marca goles en el área y lleva cinco años haciéndolo. Nunca ha dejado de anotar, está haciendo algo bien.
Le decimos: “No vuelvas a la mitad de la cancha, no hagas eso”, pero eso forma parte de su repertorio y así consigue goles. Solo le diría: sigue así, tu promedio de goles por partido es fenomenal».
- Getty
¿Vuelve a casa? Kane e Inglaterra apuntan a la gloria del Mundial
Kane encarna el dicho «si algo funciona, no lo cambies»: no necesita modificar su juego mientras mantenga este nivel. Solo si dejara de marcar se replantearía la situación.
Sus actuales niveles extraordinarios han reavivado los rumores sobre una candidatura al Balón de Oro, y a Inglaterra no le importará en qué posición juegue su capitán si en 2026 pueden acabar con 60 años de espera por un título.