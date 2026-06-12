¿Se perfila entonces un regreso al HSV? Al parecer, un club de la Premier League ha presentado una oferta por Luka Vuskovic al Tottenham Hotspur

Brighton ofrece unos 35 millones de euros (30 millones de libras) por Vuskovic. Si hay acuerdo, el defensa se unirá al club tras el Mundial. Sin embargo, los Spurs podrían rechazarla, pues su valoración mínima es de 60 millones. The Athletic asegura que el jugador quiere fichar por el Brighton, y Sky añade que ya hay acuerdo verbal.

The Athletic añade que podría incluirse un intercambio por Jan Paul van Hecke, quien interesa al Tottenham.

Su traspaso definitivo a la Premier League sería un golpe duro para el Hamburgo SV, que lo tuvo cedido la pasada temporada y aún esperaba prolongar el préstamo.

El central había manifestado su disposición a quedarse un año más en el club alemán para jugar al fin con su hermano Mario, quien cumple una sanción por dopaje hasta el 15 de noviembre de 2026.