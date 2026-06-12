Según The Athletic, el Brighton & Hove Albion ha ofrecido al Tottenham Hotspur un traspaso por el defensa de 19 años.
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¿Se perfila entonces un regreso al HSV? Al parecer, un club de la Premier League ha presentado una oferta por Luka Vuskovic al Tottenham Hotspur
Brighton ofrece unos 35 millones de euros (30 millones de libras) por Vuskovic. Si hay acuerdo, el defensa se unirá al club tras el Mundial. Sin embargo, los Spurs podrían rechazarla, pues su valoración mínima es de 60 millones. The Athletic asegura que el jugador quiere fichar por el Brighton, y Sky añade que ya hay acuerdo verbal.
The Athletic añade que podría incluirse un intercambio por Jan Paul van Hecke, quien interesa al Tottenham.
Su traspaso definitivo a la Premier League sería un golpe duro para el Hamburgo SV, que lo tuvo cedido la pasada temporada y aún esperaba prolongar el préstamo.
El central había manifestado su disposición a quedarse un año más en el club alemán para jugar al fin con su hermano Mario, quien cumple una sanción por dopaje hasta el 15 de noviembre de 2026.
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Muchos clubes de Primera División quieren fichar a Luka Vuskovic.
La temporada pasada, su hermano menor, Luka, sorprendió en la Bundesliga y se consolidó como uno de los mejores centrales. En el Hamburgo, con el entrenador Merlin Polzin, fue titular en 30 partidos y marcó seis goles con una asistencia.
Su rendimiento atrajo el interés de varios grandes clubes: se rumorea que el FC Bayern de Múnich lo sigue.
También figura el FC Barcelona, que ya mantuvo primeras conversaciones con el jugador.
Su contrato con el Tottenham Hotspur vence el 30 de junio de 2030.