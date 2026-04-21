«Se parece un poco a Roy Keane, del Manchester United», pero ¿es Declan Rice el mejor centrocampista del mundo? El exjugador del Arsenal Henri Lansbury responde y da consejos sobre el papel de capitán

El versátil Rice debutó como defensa central tras salir de la cantera del West Ham, pero pronto pasó a actuar como mediocentro defensivo, donde brilló desbaratando el juego rival. En esa posición llegó a la selección inglesa tras cambiar su afiliación de la República de Irlanda.

Dominó pronto el puesto y se convirtió en el capitán de los Hammers que ganaron la Conference League, antes de pasar del este al norte de Londres en un traspaso de 105 millones de libras (142 millones de dólares) en 2023.

En el Arsenal ha evolucionado: de “6” destructivo pasó a “8” incisivo y sumó su acierto en balón parado. Aun sin títulos, esta temporada ha mostrado dudas, pero el incansable mediocampista de 27 años es sinónimo de regularidad.