Getty Images Sport
Traducido por
«Se oía cómo se rompía el hueso»: la terrible lesión de Ismael Kone obligó a la BBC a editar los momentos destacados, mientras que la selección canadiense quedó «conmocionada» por la fractura de pierna
El audio de la retransmisión se silenció tras el partido
La cadena retiró el audio original de su emisión en iPlayer tras captar los micrófonos del BC Place el sonido de la fractura. Aunque la lesión se ve, el vídeo se censuró para evitar primeros planos o imágenes perturbadoras. Un representante confirmó que se adoptaron medidas para proteger a los espectadores y deseó al centrocampista una pronta recuperación.
- Getty Images Sport
El entrenador relata la pesadilla vivida en la banda
El seleccionador Jesse Marsch, visiblemente afectado tras el partido, reconoció que la fuerza del choque se oyó en el área técnica: «Se oía cómo se rompía el hueso. Te duele por él. Todos estamos conmocionados».
Más tarde, un portavoz dela BBC declaró: «Hemos editado el audio en iPlayer del resumen del partido Canadá-Catar por la gravedad de la lesión de Ismael Koné. No hemos mostrado repeticiones de la entrada ni imágenes del jugador afectado. Le deseamos una pronta recuperación».
Se prevé un largo proceso de rehabilitación
El excentrocampista del Watford y del Marsella, que había consolidado su lugar en la Serie A con el Sassuolo, afrontará cuatro o cinco meses de baja antes de operarse.
Marsch añadió: «Ismael es un chaval estupendo. Es muy imperfecto, pero por eso mismo le quieres. Es capaz de hacer grandes cosas y, al momento siguiente, pierde la concentración. Encarna en gran medida lo que es el equipo. Es una pérdida enorme para nosotros. Se recuperará, le buscaremos buenos médicos. Tiene un gran futuro por delante y es una pieza clave en todo lo que vamos a hacer».
- Getty Images Sport
Se avecina la fase eliminatoria
Canadá, líder del Grupo B con cuatro puntos, se mide a Suiza el miércoles 24 de junio en un partido decisivo. El ganador avanzará como primero de grupo. Marsch debe afrontar el encuentro y reorganizar el mediocampo sin una pieza clave para lo que resta de torneo.