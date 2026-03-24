Para la serie documental de Magenta «Wontorras World Cup – Padre. Hija. Mundial», Wontorra ya había viajado previamente por Estados Unidos, Canadá y México junto a su padre, Jörg, y, entre otras cosas, visitó la sede de la DFB en Winston-Salem, Carolina del Norte.
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«Se nota que tienes muchas dudas»: la DFB suscita interrogantes con su sede para el Mundial en EE. UU
Su conclusión es bastante desalentadora. En una rueda de prensa para Magenta TV celebrada el lunes, la presentadora declaró: «Hemos estado allí. Yo pondría un signo de interrogación al respecto. Es una elección interesante del lugar de concentración. Creo que allí se puede preparar bien y estar concentrado, pero a su alrededor no hay absolutamente nada. Esa es siempre un poco la cuestión».
El exjugador internacional Mats Hummels, también presente en la rueda de prensa, respondió entonces: «Me parece genial que se note ese gran escepticismo en ti». Para él, como exprofesional, siempre había sido importante en un torneo crear «un buen ambiente» dentro del equipo: «Que todos pasen tiempo juntos».
Destacó especialmente el Campo Bahía, donde se alojó la selección alemana durante el Mundial de 2014, que ganó. «Todos salían juntos, se reunían y hacían cosas. Eso generó un gran espíritu de equipo», dijo Hummels.
Los alojamientos de los Mundiales de 2018 y 2022 fueron objeto de críticas
En los vergonzosos Mundiales de 2018 y 2022, la elección de la sede también fue objeto de atención. La sede alemana en Watutinki (Rusia) le valió al entonces director de la DFB, Oliver Bierhoff, numerosas críticas, que se referían al entorno desolador y a su ubicación aislada. «El complejo, que en su día se concibió como un refugio exclusivo para la élite del partido, destaca más por su aspecto militar que por su entorno playero», opinó, por ejemplo, el Süddeutsche Zeitung en comparación con el «oasis de bienestar» del Campo Bahía cuatro años antes. El propio seleccionador nacional, Joachim Löw, habló del «encanto de una buena escuela deportiva».
También el alojamiento durante el Mundial de Catar en Al-Ruwais fue muy controvertido debido a su aislamiento. La selección alemana fue la única que acampó prácticamente en el otro extremo del país, mientras que la mayoría de los participantes se alojaban en la capital, Doha. La revista kicker escribió, por ejemplo, de una «soledad única»: «Probablemente nunca antes el entorno de un alojamiento de la DFB había sido tan lúgubre y extenso a lo largo de kilómetros como en 2022».
Esto también acarreó problemas logísticos. Para las ruedas de prensa obligatorias de la FIFA antes de los partidos, el seleccionador Hansi Flick tenía que desplazarse regularmente en coche durante una hora hasta Doha. Antes del segundo partido de la fase de grupos contra España, ningún jugador asistió debido al viaje, lo que le valió a la DFB problemas con la FIFA.
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Nagelsmann sobre la sede del Mundial: «La tranquilidad necesaria y espacios para retirarse»
La selección del seleccionador nacional Julian Nagelsmann (38) se alojará durante el Mundial de este verano en el hotel «The Graylyn Estate», en Winston-Salem. La finca recuerda visualmente a un castillo medieval. Sus 85 habitaciones, diseñadas de forma individual, se distribuyen por un terreno de 55 hectáreas. El edificio se construyó hace casi 100 años como residencia privada; hoy en día es propiedad de la universidad vecina, que se encarga de su gestión.
El propio Nagelsmann había visitado el lugar en varias ocasiones y, finalmente, fue un factor decisivo en la elección. «Como equipo, hemos encontrado en el Adidas Home Ground de Herzogenaurach un lugar que nos permite reunirnos una y otra vez, pero que al mismo tiempo ofrece la tranquilidad y el espacio de retiro necesarios. Esa misma combinación la hemos encontrado ahora en The Graylyn Estate», afirmó durante el anuncio del alojamiento.