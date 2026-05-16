El regreso de O'Neill tras su retirada ha sido de cuento de hadas. En una emocionante última jornada, O'Neill llevó al Celtic a lo más alto del fútbol escocés al derrotar 3-1 al Hearts y ganar el título. Aunque la afición aún celebra, su futuro sigue incierto.

En declaraciones a la BBC Escocia, el técnico de 74 años reconoció el desgaste: «Soy bastante mayor, así que esto te deja agotado». Y sobre su futuro respondió: «Simplemente no lo sé. Esto pasa factura».