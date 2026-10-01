Bastoni ha instado a Italia a dejar atrás su mentalidad negativa de cara al duelo del viernes de la Liga de Naciones contra Francia. El defensa del Inter cree que sacudirse ese pesimismo cultural es clave para ayudar a Mancini a reconstruir la confianza del grupo, especialmente mientras la Azzurra busca recuperarse de la amargura de haberse quedado fuera de los tres últimos Mundiales y restaurar la fe que impulsó su triunfo en la Eurocopa 2021.

En declaraciones a Sky Sport Italia sobre el ambiente actual dentro de la concentración, Bastoni se mostró sincero sobre el trabajo psicológico que está llevando a cabo el cuerpo técnico. El defensa señaló que, aunque el equipo está mostrando signos de vida, aún queda un largo camino por recorrer. «El seleccionador está trabajando en nuestra autoestima. En Italia somos muy buenos quejándonos, compadeciéndonos y centrándonos en todo lo negativo, pero en mi opinión también deberíamos aprender a decir cuándo hemos hecho algo bien. Cuanto más lo digamos, más empezaremos a creerlo, así que tenemos que trabajar en eso», explicó Bastoni durante sus obligaciones previas al partido.