Se nombra al «mejor sustituto» de Pep Guardiola en el Manchester City, mientras el ex capitán apuesta por el entrenador ganador de la Liga de Campeones y por Vincent Kompany como futuros técnicos de los Blues

Guardiola, que lleva 10 años memorables en el fútbol inglés, entra dentro de esa categoría. Ya ha insinuado que su actual contrato en el Etihad será el último, lo que significa que dentro de poco más de 12 meses quedará vacante un puesto destacado en la Premier League.

El enigmático técnico de 55 años ha ganado 19 trofeos a lo largo de su emblemático reinado en Manchester, entre los que se incluyen seis títulos de liga, cinco Copas de la Liga, la Liga de Campeones (como parte de un histórico triplete) y el Mundial de Clubes de la FIFA. Llenar el vacío que dejará su marcha no será fácil para el City.

Se buscará a otro ganador contrastado al más alto nivel. Ahí es donde entra en juego Luis Enrique. En su día jugó junto a Guardiola en el Barcelona, antes de ocupar también el banquillo del Camp Nou mientras se lograban los éxitos en La Liga y la Liga de Campeones.

Enrique ha pasado los últimos tres años en el París Saint-Germain, donde ha conseguido su primer título europeo, y sigue siendo objeto de especulaciones sobre cuánto tiempo permanecerá en la capital francesa. Su contrato, sin que se haya acordado aún ninguna prórroga, también expira al final de la temporada 2026-27.