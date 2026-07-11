Durante mucho tiempo, todo apuntaba a que el portugués volvería a su país, al Benfica de Lisboa. Sin embargo, ahora la Juventus de Turín podría entrometerse.
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¿Se meterá algún gran club en la puja? La salida de la estrella del FC Bayern se convierte en un asunto sin resolver
Según el periódico portugués A Bola, la Juventus ya presentó una oferta por el mediocentro Palhinha. El jugador, de 31 años, se toma su tiempo para elegir, pues podría ser una de sus últimas decisiones contractuales.
El Benfica sigue siendo el rival más firme, aunque aún no ha negociado con el Bayern. El club alemán pide entre 20 y 25 millones de euros, mientras que los lisboetas prefieren una cesión con opción de compra. Se rumorea que ofrecerían al jugador unos tres millones de euros netos al año. Al parecer, el AC Milan también se ha sumado a la puja.
- Getty Images Sport
El Sporting y el Tottenham quedan eliminados: ¿hacia dónde se dirige Joao Palhinhas?
Se ha hablado de un regreso al Sporting de Lisboa. El club, con el que disputó 95 partidos oficiales, mostró interés en recuperarlo, pero las exigencias económicas del Bayern lo impidieron. Tampoco se contempla su regreso al Tottenham Hotspur, donde jugó cedido la temporada pasada, tras los costosos fichajes de Sandro Tonali y Mateus Fernandes.
En Múnich no tiene futuro, así que tras solo dos años en el club más laureado de Alemania, todo indica que se marchará de nuevo.
La etapa de João Palhinhas en el Bayern termina siendo un malentendido que ha salido caro
Palhinha fichó por el Bayern Múnich procedente del Fulham en verano de 2024 por 51 millones, pero nunca se consolidó. En su etapa en el club alemán disputó solo 25 partidos, la mayoría como suplente.
Para ganar minutos, el verano pasado fue cedido al Tottenham Hotspur por cinco millones de euros. A pesar de la opción de compra, los Spurs decidieron no ficharlo tras su decepcionante temporada y haber evitado por los pelos el descenso.
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