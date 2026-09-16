«Se merece todo esto»: Andoni Iraola, emocionado por la acogida de los aficionados del Liverpool a Andy Robertson

Robertson puso fin este verano a un brillante capítulo de nueve años en Anfield después de que expirara su contrato, completando oficialmente su llegada libre al Tottenham el 1 de julio de 2026. Siguió su camino después de perder su puesto habitual en el once ante Milos Kerkez, un papel que el húngaro ha seguido ocupando tras la llegada de Iraola como entrenador. Mientras los aficionados le dedicaban cánticos en los que celebraban sus triunfos en la Premier League y la Champions League, los goles de Alexis Mac Allister, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai sellaron una derrota por 3-1 de su nuevo equipo.