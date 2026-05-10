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«Se merece lo mejor del mundo»: Elliot Anderson podría dejar el Nottingham Forest por el Manchester United o el Manchester City, admite Vitor Pereira
Pereira no tiene claro el futuro de Anderson
Pereira admite que no sabe si Anderson seguirá en la plantilla la próxima temporada. El centrocampista marcó en el 88’ para dar al Forest un 1-1 contra el Newcastle, su exequipo. Tras el partido, Pereira reconoció: «No puedo decir si se quedará, no tengo la respuesta. Sé que se merece lo mejor. Es nuestro jugador y debemos disfrutar de él; he trabajado con futbolistas muy talentosos, pero encontrar uno de primer nivel con este carácter no es fácil. Por ahora solo pienso en cerrar esta temporada de la mejor manera».
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Los clubes de Mánchester se fijan en un talento valorado en 120 millones de libras
United y City siguen de cerca la situación. Sin embargo, ESPN afirma que United no quiere entrar en una subasta por Anderson, cuyo precio rondaría los 120 millones de libras. El ascenso del centrocampista conmueve aún más al recordar que jugó pocos días después del funeral de su madre. «Es difícil para mí, y para todos, comprender lo que siente en su interior», señaló Pereira. «En el calentamiento, mis ayudantes me dijeron: "Elliot está que se sale hoy". Cada vez que disparaba a puerta, marcaba. Hace dos días fue el funeral de su madre; no he hablado con él, pero creo que quiere honrar a su madre con un gol».
Howe lamenta su dolorosa salida del Newcastle
Ver a Anderson triunfar en otro equipo resulta difícil para el entrenador del Newcastle, Eddie Howe, quien lo vendió por solo 35 millones de libras para cumplir con las normas de rentabilidad y sostenibilidad. «Nos arrepentimos en su momento», admitió Howe. «Sabíamos que sería un traspaso muy doloroso, pero necesario. No teníamos otra opción, pero fue el traspaso más reacio que he hecho, porque conocíamos su calidad. Lo habíamos visto de cerca durante varios años entrenando con nosotros. Ya se estaba haciendo un hueco en el equipo y, al final de esa temporada, fue muy eficaz en varias posiciones. Me duele verle jugar así contra nosotros hoy; tendrá una carrera fantástica dondequiera que vaya, porque además de ser un gran chico, es un jugador excepcional».
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¿Y ahora qué?
De cara al futuro, Anderson se centrará en asegurar un puesto en la selección inglesa para el próximo Mundial. Aunque el Nottingham Forest quiere retener a su estrella, las ofertas económicas y la posibilidad de jugar la Liga de Campeones con otros equipos hacen muy probable un traspaso este verano.