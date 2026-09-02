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«¡Se merece la corona!» - El presidente de LaLiga, Javier Tebas, elige a la estrella del Barcelona Rodri para el Balón de Oro tras una impresionante campaña en el Mundial
Tebas deja clara su elección para el Balón de Oro
La carrera por el Balón de Oro de 2026 se perfila como una de las más competitivas de los últimos años, con varias de las mayores estrellas del mundo en la pelea por el prestigioso premio individual. A diferencia de 2024, cuando la batalla fue en gran medida entre Rodri y Vinicius Jr., o de 2025, cuando Ousmane Dembele emergió como el claro favorito, la carrera de este año parece mucho más abierta.
Sin embargo, el presidente de LaLiga, Tebas, no tiene dudas sobre quién merece llevarse el galardón, y apuesta por el centrocampista del Barcelona Rodri para ganar su segundo Balón de Oro. Para Tebas, las sobresalientes actuaciones de Rodri en el Mundial compensan su participación limitada a nivel de clubes y le convierten en el merecedor ganador del premio de este año.
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Heroicidades del Balón de Oro en Norteamérica
Rodri fue el indiscutible corazón de la selección española que marchó hacia la gloria en el Mundial de 2026. Su capacidad para marcar el ritmo de los partidos y ofrecer cobertura defensiva a los talentos creativos de La Roja le valió el Balón de Oro del torneo, confirmando su condición de mejor jugador del planeta durante aquel espectáculo de un mes.
En una intervención reciente, el presidente de LaLiga fue tajante en sus elogios. «Aunque estuvo fuera durante largos periodos por lesión, en el Mundial que jugó rindió a un nivel increíblemente alto, increíblemente alto», afirmó Tebas.
Añadió: «Creo que Rodri debería ganar el Balón de Oro otra vez». Para Tebas, el relato está claro: el español ha demostrado ser el «Messi del fútbol español», un sentimiento del que también se hizo eco el seleccionador nacional Luis de la Fuente.
Un nutrido grupo de aspirantes
Aunque Rodri cuenta con el respaldo de la cúpula de la liga, se enfrenta a una formidable lista de rivales por el premio. Al frente de la carrera está su propio compañero en el Barcelona, Lamine Yamal. La sensación adolescente firmó un año de explosión con el Barça y fue una pieza vital de la selección española en el Mundial, lo que abrió el debate sobre cuál de las dos estrellas fue más influyente.
Más allá de las fronteras de España, Harry Kane ha emergido como una gran amenaza tras una prolífica temporada goleadora con el Bayern de Múnich. El capitán de Inglaterra por fin logró títulos en Alemania, al ganar tanto la Bundesliga como la DFB Pokal, aunque su incapacidad para conquistar la Champions League o el Mundial podría jugar en su contra en la votación final.
Mientras tanto, Kylian Mbappe sigue en la conversación tras ganar el Trofeo Pichichi, pero la falta de grandes títulos colectivos la temporada pasada ha dejado al delantero del Real Madrid como un aspirante con menos opciones en comparación con el contingente español.
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El legado de un maestro del centro del campo
Si Rodri ganara la edición de 2026, sería su segundo Balón de Oro, después de su triunfo de 2024, cuando fue reconocido por su papel en la victoria del Manchester City en la Champions League y en el triunfo de España en la Eurocopa. Su fichaje por el Barcelona en 2026 no ha hecho más que aumentar su perfil, y una victoria este año consolidaría su lugar entre los más grandes de todos los tiempos.
El respaldo de Tebas sirve como recordatorio de la capacidad única del centrocampista para influir en el juego desde una posición retrasada en el centro del campo, una hazaña que rara vez es recompensada con premios individuales en la era moderna.
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