La carrera por el Balón de Oro de 2026 se perfila como una de las más competitivas de los últimos años, con varias de las mayores estrellas del mundo en la pelea por el prestigioso premio individual. A diferencia de 2024, cuando la batalla fue en gran medida entre Rodri y Vinicius Jr., o de 2025, cuando Ousmane Dembele emergió como el claro favorito, la carrera de este año parece mucho más abierta.

Sin embargo, el presidente de LaLiga, Tebas, no tiene dudas sobre quién merece llevarse el galardón, y apuesta por el centrocampista del Barcelona Rodri para ganar su segundo Balón de Oro. Para Tebas, las sobresalientes actuaciones de Rodri en el Mundial compensan su participación limitada a nivel de clubes y le convierten en el merecedor ganador del premio de este año.