El capitán de Inglaterra ha trasladado ese impulso a la temporada 2026-27, en la que suma nueve goles y seis asistencias en 10 partidos entre todas las competiciones, incluidos tres goles en dos encuentros de la Champions League. Sus aportaciones han ayudado a mantener a su equipo en lo más alto de la Bundesliga con 14 puntos, empatado con el Borussia Dortmund.

Al explicar a TNT Sports por qué su compañero merece el galardón este año, Gnabry afirmó: «Ha demostrado una y otra vez lo valioso que es. Ha mejorado muchísimo desde que llegó aquí. Es un jugador increíble».

«Se lo merece de sobra. Ya lo dije antes en una rueda de prensa. No sé quién fija los criterios para decidir quién merece ganar ese trofeo, pero ha tenido un año increíble. Sigue en un gran momento de forma, sigue marcando muchos goles y es muy valioso para nuestro equipo. Ojalá lo gane, se merece ese trofeo».

Preguntado por lo que significa jugar junto al delantero en Múnich, lo describió como «un gran ejemplo» y añadió: «Marca muchos goles. Tiene la mentalidad adecuada, siempre está metido en el partido, concentrado. En ese sentido, transmite calma en medio de la tormenta y pone el listón muy alto».