La tensión acumulada durante años de tratamiento y fisioterapia se desbordó tras el pitido final. Neymar lloró en el campo y, después, admitió que fue una mezcla de emociones al saltar al terreno de juego; las lágrimas fueron una liberación necesaria.

«Estoy muy contento de volver a vestir la camiseta de la selección después de tres años. Físicamente estoy bien, gracias a Dios. Fue duro estar apartado del terreno de juego durante todo ese tiempo, pero no estuve completamente inactivo. He estado entrenando duro durante 25 días para estar en buena forma para los partidos. Así que estoy muy contento, muy satisfecho», comentó la estrella, según recoge UOL.

«Sentí muchas emociones al salir al campo. Estuve mucho tiempo alejado de esta camiseta, pero, gracias a Dios, todo salió bien y pude volver».