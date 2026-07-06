Sky asegura que Stuttgart debe mejorar notablemente su oferta para que Hendriks siga negociando. El jugador de 24 años está vinculado al club hasta 2028, y el VfB trabaja desde hace meses en ampliar su contrato.

De no alcanzarse un acuerdo, su venta este verano no estaría descartada. Sky asegura que el Stuttgart se lo pensaría si algún club ofrece al menos 50 millones de euros por su traspaso. Varios clubes de primer nivel siguen a Hendriks; se rumorea que el Borussia Dortmund está interesado.