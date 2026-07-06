Según Sky, el central ha congelado las negociaciones de renovación. Las cifras del VfB no convencieron a Hendriks.
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¿Se marchará a un club de primera división por 50 millones de euros? Al parecer, una de las piezas clave del VfB Stuttgart ha dejado al club en estado de shock
Sky asegura que Stuttgart debe mejorar notablemente su oferta para que Hendriks siga negociando. El jugador de 24 años está vinculado al club hasta 2028, y el VfB trabaja desde hace meses en ampliar su contrato.
De no alcanzarse un acuerdo, su venta este verano no estaría descartada. Sky asegura que el Stuttgart se lo pensaría si algún club ofrece al menos 50 millones de euros por su traspaso. Varios clubes de primer nivel siguen a Hendriks; se rumorea que el Borussia Dortmund está interesado.
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Ramón Hendriks es un jugador clave del VfB Stuttgart.
Hendriks fichó por el Stuttgart procedente del Feyenoord de Róterdam en 2024 por solo un millón de euros. Tras una temporada muy sólida, se ha convertido en una pieza clave del equipo, por lo que su permanencia sería vital para el conjunto de Sebastian Hoeneß.
En todas las competiciones, el exjugador de la selección juvenil holandesa, que también puede actuar como lateral izquierdo, disputó 50 partidos y dio cuatro asistencias.
Ramón Hendriks: su trayectoria profesional hasta la fecha
Período
Club
Partidos
De enero a junio de 2021
NAC Breda (cedido)
22
2021/22
Feyenoord de Róterdam
11
2022/23
FC Utrecht (cedido)
4
2023/24
Vitesse Arnhem (cedido)
35
desde 2024
VfB Stuttgart
80
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