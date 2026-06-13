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¿Se marcha James Trafford? El Newcastle vuelve a pujar por el portero un año después de perder la pugna con el Manchester City
Los Magpies persiguen un objetivo a largo plazo
Según The Athletic, el Newcastle ha contactado de nuevo al City para fichar a Trafford. El club de Tyneside perdió la pugna por el guardameta de 23 años el verano pasado, cuando fichó por el Etihad Stadium por cinco años. Sin embargo, tras jugar solo 17 partidos la temporada pasada, Trafford está dispuesto a cambiar de equipo, lo que ha llevado a los Magpies a reavivar su interés para reforzar su plantilla de porteros.
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Trafford, frustrado por la jerarquía
El portero fichó por el Manchester United esperando ser la primera opción de Pep Guardiola. Sin embargo, su progresión se truncó cuando el club fichó a Gianluigi Donnarumma, dejándolo como suplente. Por eso, Trafford prefiere esperar a volver de la concentración con la selección para analizar su futuro con sus representantes tras el torneo.
Renovación del St James' Park
Howe refuerza la portería tras fichar al joven Ewen Jaouen, de 20 años, del Reims, y la vuelta de Aaron Ramsdale. La posible llegada del veterano Trafford podría suponer la salida del actual titular, Nick Pope, si se ficha a otro guardameta consolidado. Por ahora no hay negociaciones formales entre ambos clubes, ya que el jugador se encuentra con su selección.
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Las obligaciones del torneo retrasan las negociaciones
Trafford está en Estados Unidos con la selección inglesa de porteros para el Mundial. Aunque apoya a Jordan Pickford y Dean Henderson, el Newcastle tiene un plazo ajustado para la temporada 2026-27. Howe quiere que los fichajes defensivos lleguen antes de la pretemporada; si se retrasa, buscarán otras opciones.