Según The Athletic, el Newcastle ha contactado de nuevo al City para fichar a Trafford. El club de Tyneside perdió la pugna por el guardameta de 23 años el verano pasado, cuando fichó por el Etihad Stadium por cinco años. Sin embargo, tras jugar solo 17 partidos la temporada pasada, Trafford está dispuesto a cambiar de equipo, lo que ha llevado a los Magpies a reavivar su interés para reforzar su plantilla de porteros.