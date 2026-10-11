«¡Se lo daría a Harry Kane!»: El dirigente del Bayern de Múnich Herbert Hainer elige a su ganador del Balón de Oro por delante de Michael Olise

El debate sobre quién es el mejor jugador del mundo ha llegado al Allianz Arena. El presidente del Bayern de Múnich, Hainer, tiene claro cuál de sus estrellas merece el Balón de Oro. Tanto Kane como Olise han brillado en Alemania, lo que ha llevado a pedir que ambos sean considerados para el premio.

Sin embargo, al tener que elegir entre el capitán de Inglaterra y el extremo francés, Hainer admitió que se inclina por el veterano delantero, que ha batido numerosos récords desde su llegada procedente del Tottenham Hotspur.

Al hablar de la pugna interna por el premio, Hainer dejó clara su valoración de los dos jugadores. «Tanto Michael Olise como Harry Kane merecen ganar el Balón de Oro, pero yo se lo daría a Harry Kane», declaró a BILD.