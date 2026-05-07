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¡Se lleva una indemnización enorme! El BVB llega a un acuerdo con Sebastian Kehl para rescindir su contrato

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El Borussia Dortmund acordó la rescisión del contrato de Sebastian Kehl, su excapitán y director deportivo, vigente hasta el 30 de junio de 2027.

Según Ruhr-Nachrichten y Bild, el hombre de 46 años, apartado el 22 de marzo, recibirá 1,5 millones de euros de indemnización. 

  • Así, Kehl quedaría libre para nuevos proyectos; se le ha relacionado con el Tottenham Hotspur de la Premier League.

    Reemplazado como director deportivo por Ole Book un día después de su salida, Kehl se despedirá en el último partido en casa del BVB, contra el Eintracht de Fráncfort, el viernes a las 20:30 h (Sky).

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