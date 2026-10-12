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«¡Se les da bien perder tiempo!»: Luciano Spalletti revela la verdad sobre la polémica tarjeta roja al final del partido
Spalletti ve la roja en un tenso enfrentamiento en la banda tras el partido
El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, recibió una tarjeta roja directa inmediatamente después del pitido final del empate 1-1 de su equipo ante el Cagliari en la Serie A, disputado en el Unipol Domus. La tensión estalló en la banda cuando Spalletti se acercó al entrenador del Cagliari, Fabio Pisacane, para el habitual apretón de manos posterior al partido.
El refinamiento del intercambio llevó al árbitro Matteo Marcenaro a expulsar a ambos entrenadores, lo que conlleva automáticamente una sanción de un partido sin poder dirigir desde la banda.
Spalletti se mostró sorprendido por la decisión del árbitro e insistió en que se había exagerado lo ocurrido.
- NurPhoto
El entrenador explica el motivo del intercambio con Pisacane
En declaraciones a DAZN Italia tras el partido, Spalletti aclaró qué desencadenó la discusión en la banda. «No pasó nada. Le dije que juegan bien al fútbol y que se les da bien perder tiempo. Él me preguntó qué quería decir con lo de perder tiempo y nos expulsaron a los dos», explicó Spalletti.
«No fue nada importante, todo bastante normal».
El entrenador de la Juventus también se refirió al roce con el defensa Yerry Mina en el túnel de vestuarios durante el descanso y añadió con sarcasmo: «Es exactamente lo que pasó la temporada pasada. Nos lleva de un lado a otro con su comportamiento de jugador fuerte».
Defiende las decisiones tácticas pese a un empate frustrante
Pese a tener el 70 % de la posesión y efectuar 21 disparos a puerta, la Juventus iba por detrás tras el tempranero gol de Daniel Maldini hasta que Randal Kolo Muani empató de cabeza en el minuto 81. Spalletti defendió su decisión de alinear de inicio a Nico Gonzalez como apoyo de Kolo Muani antes de dar entrada a Nick Woltemade.
«En la primera parte, moví a McKennie a la izquierda y coloqué a Nico Gonzalez en el centro», explicó Spalletti.
«Kolo Muani era el delantero centro, con Nico Gonzalez como apoyo. Si a Kolo se le permite moverse como lo ha hecho hoy, resulta más difícil de marcar».
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La atención se centra en el duelo ante la Lazio en medio de una sanción que impide estar en el área técnica
Ante la inminencia de una sanción de un partido, Spalletti se perderá el próximo encuentro de la Juventus en casa contra la Lazio, el domingo que viene. El técnico de 67 años instó a su plantilla a mantener su nivel de juego para convertir el dominio de la posesión en victorias.
«Pienso en que estoy cerca de los 70 años y quiero terminar mi carrera de la mejor manera posible», concluyó Spalletti.
«Si siempre juegan así, estoy convencido de que ganaremos muchos más partidos».
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