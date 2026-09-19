El técnico del Brentford, Andrews, elogió al mediapunta por su actitud excepcional y su profesionalidad mientras trabajaba para regresar tras un largo periodo de baja. En declaraciones a BBC Match of the Day después del partido, dijo: "Lo peor de ser futbolista es cuando estás lesionado y él ha sido increíble en su manera de afrontarlo, en su profesionalidad, y su regreso a la dinámica del grupo ha sido realmente muy natural. Se le ve muy fino, muy fuerte. Marcar ese gol importante esta noche fue bonito para él y muy especial".