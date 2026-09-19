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«Se le ve realmente muy fino»: Keith Andrews elogia a Fabio Carvalho después de que el Brentford pasara por encima del Chelsea
El suplente de lujo vuelve a golpear
Carvalho prolongó su sensacional regreso con el gol definitivo en la victoria por 3-0 del Brentford sobre el Chelsea en la noche del viernes. El mediapunta portugués, que entró en el minuto 86 en sustitución de Mikkel Damsgaard, empujó en el segundo palo un centro de Kevin Schade en el tiempo de descuento. Fue su segundo gol en dos partidos desde que regresó tras 318 días de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior, después de marcar también contra el Reading en la Carabao Cup el 16 de septiembre.
- Getty Images Sport
El entrenador elogia al mediapunta que regresa
El técnico del Brentford, Andrews, elogió al mediapunta por su actitud excepcional y su profesionalidad mientras trabajaba para regresar tras un largo periodo de baja. En declaraciones a BBC Match of the Day después del partido, dijo: "Lo peor de ser futbolista es cuando estás lesionado y él ha sido increíble en su manera de afrontarlo, en su profesionalidad, y su regreso a la dinámica del grupo ha sido realmente muy natural. Se le ve muy fino, muy fuerte. Marcar ese gol importante esta noche fue bonito para él y muy especial".
Dominio histórico los viernes
La contundente victoria amplió un registro extraordinario del Brentford, que ahora ha ganado seis de sus siete partidos de la Premier League disputados en viernes (1E). Su media de 2,71 puntos por partido los viernes es la mejor de la historia de la competición para cualquier club que haya disputado al menos tres partidos en un día concreto de la semana. Por el contrario, la dura derrota deja al Chelsea sin ganar en tres encuentros consecutivos de liga y, además, sin marcar por primera vez bajo las órdenes de Xabi Alonso.
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A la caza de la clasificación para Europa
Los tres puntos auparon al Brentford a la tercera posición de la tabla, manteniendo su inicio invicto en la liga. El equipo de Andrews tratará ahora de mantener esa regularidad y proteger su plaza de Champions League cuando se reanude la competición doméstica. Mientras tanto, el Chelsea debe aprovechar el parón internacional para corregir su falta de pegada antes de volver a la Premier League contra el Bournemouth el 10 de octubre.
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