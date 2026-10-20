AFP
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«¡Se le echará de menos!»: Un nostálgico Martin Demichelis recuerda su estrecho vínculo con Lionel Messi tras su adiós a la selección
El técnico de Sajonia rinde homenaje
Demichelis admitió sentirse embargado por la nostalgia al recordar su estrecha amistad con el legendario número 10 tras su retirada del fútbol internacional. El emblemático delantero se despidió oficialmente de la selección argentina durante un amistoso contra Benín en el Estadio Monumental el 6 de octubre. Cerró su carrera internacional con 126 goles y 70 asistencias en 208 partidos con la selección.
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Un mensaje especial tras el Mundial
Antes de su rueda de prensa previa al partido de Champions League, Demichelis recordó que se puso en contacto con Leo tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial.
Al hablar de su estrecha relación y del liderazgo de su antiguo capitán, Demichelis dijo: «Por aquel entonces era un compañero muy cercano a él en la selección. Cuando Leo se casó, fui uno de los invitados. Nunca me gustó molestar a Leo con mensajes, porque imagino que debe de recibir millones cada día.
»Después de la semifinal le escribí porque sentí la necesidad de felicitarlo tras el partido contra Inglaterra, en el que volvió a demostrar, de una manera muy especial, cómo sacar a relucir ese sentimiento visceral como equipo y como capitán.
»Esa convicción suya, su mirada, sus ganas y, sobre todo, su edad... ¡Vaya! Sentí la necesidad de felicitarlo y de pedirle que, por última vez, lo disfrutara, independientemente de lo que viniera después».
Los compromisos como entrenador obligaron a seguirlo a distancia
Sus obligaciones como entrenador en Alemania impidieron a Demichelis viajar a Buenos Aires para el partido de despedida, por lo que tuvo que verlo desde lejos.
Demichelis destacó el legado perdurable del creador de juego y añadió: «Cuando anunció su retirada y llegó el día, como a todos los argentinos, me invadió la nostalgia. Empecé a ver vídeos, momentos que iban apareciendo en las redes sociales... No pude estar allí por trabajo. En parte lo agradezco, porque significa que tengo un puesto en una gran institución. Pero, como argentino y como excompañero, me invadió la nostalgia.
»Se le echará de menos. Dejó un legado muy grande en el mundo del deporte y también en la historia de nuestro fútbol. Y, bueno, agradezco haber sido contemporáneo suyo».
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A los visitantes alemanes les espera la prueba del Bernabéu
Tras rendir homenaje a su compatriota, Demichelis debe centrar ahora toda su atención en la rueda de prensa previa a un exigente compromiso europeo. Esta semana dirigirá a su Leipzig en el Santiago Bernabéu, donde se medirá al Madrid, uno de los grandes del fútbol español, en la Champions League. Mientras tanto, Argentina debe seguir adaptándose a una nueva era sin quien fue su referente durante tantos años.
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