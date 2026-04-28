Se le considera el fichaje soñado de un gran club: ¿le espera un traspaso espectacular este verano a Angelo Stiller?

Según Tuttomercatoweb, la Juventus ya inició gestiones para fichar a Stiller. Se habría reunido con su representante, pero aún no hay contacto entre los clubes.

Stiller es pieza clave en el VfB Stuttgart bajo la dirección de su mentor Sebastian Hoeneß y uno de los responsables del éxito del club desde que evitó el descenso en 2023. Llegó al club procedente del TSG Hoffenheim por unos cinco millones de euros, se consolidó como uno de los mejores centrocampistas de la Bundesliga y fue convocado con la selección alemana. Ya había trabajado con éxito con Hoeneß en el filial del Bayern.