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¿Se le acaba el tiempo a Igor Tudor en el Tottenham? Los Spurs ya buscan un sustituto para el cuestionado entrenador interino tras un pésimo comienzo
Un comienzo desastroso con Tudor
La situación en el norte de Londres ya ha llegado a un punto crítico. Desde que sustituyó a Thomas Frank el mes pasado con un contrato de corta duración, este técnico de 47 años ha tenido dificultades para enderezar el rumbo. Según The Athletic, la etapa de Tudor podría haber llegado ya a su fin.
La etapa del croata comenzó con una lamentable derrota ante el Arsenal en el derbi, seguida de un decepcionante desplazamiento a Fulham. La espiral descendente continuó contra el Crystal Palace, donde una tarjeta roja a Micky van de Ven hizo que una prometedora ventaja se esfumara en una derrota por 3-1. El escrutinio se intensificó tras unos calamitosos primeros 15 minutos contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, que acabaron con la victoria del equipo español por 5-2 en el partido de ida de octavos de final, dejando a los Spurs con una montaña que escalar en el partido de vuelta.
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Planificación de contingencias de cara al partido en Anfield
Con una plantilla diezmada por las lesiones y las sanciones, el Tottenham se enfrenta este domingo a la difícil tarea de visitar al actual campeón, el Liverpool. Según se informa, el club está elaborando planes de contingencia ante una posible salida de Tudor inmediatamente después del partido en Anfield. A nivel interno, se considera una «medida sensata» dada la precaria situación del club. Si Tudor es destituido, la directiva deberá decidir si nombra a otro entrenador interino hasta el verano o si acelera la contratación de un sucesor permanente a largo plazo.
Una auténtica lucha por el descenso
Lo que está en juego no podría ser más importante para un club que tradicionalmente se ha situado en la parte alta de la tabla. Los Spurs se encuentran actualmente inmersos en una tensa lucha por evitar el descenso, con solo nueve partidos por disputar para mantener su permanencia en la máxima categoría. La falta de un «impacto positivo» por parte de Tudor ha dejado al equipo desesperado por encontrar una fórmula que funcione. Tras el choque contra el Liverpool y el partido de vuelta contra el Atlético, los Spurs se enfrentan a un crucial partido de seis puntos contra el Nottingham Forest el 22 de marzo. Este encuentro se considera ahora el partido más importante de su campaña de 2026.
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A los Spurs se les acaba el tiempo
El margen de tiempo para que cualquier nuevo entrenador pueda dejar huella se está agotando rápidamente. La directiva sabe que no puede permitirse otro experimento fallido. Tanto si mantienen a Tudor para el partido contra el Forest como si toman una decisión antes de tiempo, es probable que esa decisión marque el futuro del club durante los próximos años. Por ahora, la prioridad sigue siendo salir airosos del desplazamiento a Anfield y encontrar la manera de frenar la hemorragia antes de la visita del Forest.
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