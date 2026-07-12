Según el informe, el Barça busca un sustituto para Ferran Torres, quien podría fichar por el PSG, y ha fijado a Asllani como opción. El internacional kosovar llegaría aunque el club consiga a su objetivo prioritario, Julián Álvarez (Atlético de Madrid), para reemplazar a Robert Lewandowski. Los rumores sobre el interés azulgrana en Asllani surgieron hace semanas y se intensificaron tras la posible salida de Torres.

Según Sport, el Barça ya contactó a Asllani y sus asesores para mostrar interés. La decisión final de ficharlo corresponde al entrenador Hansi Flick. Aunque su contrato con el TSG vence en 2029, su salida parece segura.

Su cláusula de rescisión es de 29 millones, cifra asumible para el Barça si Torres sale al PSG, igual que para el BVB si Guirassy se marcha. Su futuro sigue en el aire: tiene una cláusula de 35 millones, válida solo para grandes clubes, que expira el 15 de julio. El jugador, de 30 años y en busca de su último gran contrato, habría rechazado fichar por el Fenerbaçe turco.