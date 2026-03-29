Se insta al Manchester United a fichar a Victor Osimhen, considerado «asequible», ya que Nicky Butt afirma que el fichaje de Benjamin Sesko «no ha funcionado del todo»

El interés de Butt por Osimhen surge en medio de la creciente preocupación por Benjamin Sesko, que llegó a Old Trafford procedente del RB Leipzig el verano pasado. Aunque el esloveno ha dado muestras de su calidad y ha marcado muchos goles desde principios de año, Butt sostiene que el United está repitiendo los errores del pasado al ejercer demasiada presión sobre delanteros jóvenes y sin experiencia, en lugar de fichar a estrellas consagradas que puedan aportar resultados inmediatos en las competiciones más importantes.

«Es difícil fichar jugadores y quizá encuentres a alguien con potencial, pero siguen haciendo lo mismo y no acaba de funcionar», advirtió Butt.

«Sesko no ha funcionado del todo. Es el mismo error que con Rasmus Hojlund. Un delantero joven sin experiencia, mucho dinero, demasiada responsabilidad sobre sus hombros. Ha marcado algunos goles y lo ha hecho bien en las últimas semanas, pero no ha sido un éxito rotundo. Sesko podría estar listo dentro de dos o tres años, pero no ahora mismo y, desde luego, no en la Liga de Campeones».