Se insta a la «magnate comercial» Alisha Lehmann a centrarse en mantener al Leicester, colista de la WSL, en la categoría, mientras una leyenda de las Foxes advierte de que podría producirse una salida este verano

Lehmann no ha dado ninguna señal de que esté pensando en abandonar pronto el Leicester. Al formalizar su fichaje procedente del Como, declaró en la página web oficial del club: «Es una sensación increíble y estoy muy contenta de estar aquí. Volver a Inglaterra es como volver a casa, y estoy realmente feliz. El Leicester es un club increíble. He visto las instalaciones de entrenamiento y, por supuesto, el estadio. Quieren impulsar el fútbol femenino».

El Leicester está encantado de contar con Lehmann. Sin embargo, el entrenador Rick Passmoor se apresura a señalar que su atención sigue centrada en lo que la internacional suiza aporta sobre el terreno de juego, y no en el hecho de que cuente con 15,7 millones de seguidores en Instagram.

Passmoor ha declarado: «Dejad eso a los demás miembros del club de fútbol. Yo estoy aquí por el fútbol y solo por el fútbol. [La repercusión en redes sociales] es genial para los medios, genial para el club de fútbol, sí. Pero nosotros nos ocupamos de todas las jugadoras que están aquí.

«Se trata de las personas, se trata de centrarse en los jugadores. En mi opinión, ella está aquí únicamente por el fútbol. Es fantástico que haya querido venir al Leicester City y, en lo que respecta a los entrenamientos, ya lo está haciendo bien, así que estamos encantados de tenerla en el equipo».

Continuó hablando del compromiso total de Lehmann con la causa de los Foxes: «Ese es su objetivo. Para eso está la competición, para asegurarse de que tenga un dilema a la hora de elegir el equipo antes de cada partido. Así que forma parte de nuestros planes y de esta plantilla, y esto es un juego de equipo; obviamente, elegimos los equipos que son adecuados para cada partido y, por supuesto, también según cómo queramos jugar. Así que no va a venir aquí para sentarse en la grada. Está aquí para dar lo mejor de sí misma, para seguir presionándome y decirme: “Ponme a jugar”. Y eso es lo mismo que cualquier otra jugadora de este edificio».