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Se informa sobre el estado de salud de Sir Alex Ferguson, mientras Michael Owen muestra su conmoción por el ingreso hospitalario del exentrenador del Manchester United
Visita al hospital por precaución desde Old Trafford
Según se informó, el legendario entrenador se encontraba en Old Trafford preparándose para ver el partido del United contra su histórico rival cuando empezó a sentirse mal. Las noticias indican que Ferguson fue trasladado al servicio médico más de una hora antes del inicio previsto del partido el domingo por la tarde. La decisión se describió como una medida de precaución para garantizar el bienestar del entrenador más laureado de la historia del club.
Aunque el susto alarmó a los aficionados, pronto llegaron noticias mejores: según talkSPORT, ya regresó a casa y su estado no es grave.
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Owen desvela una conversación «tensa» con Ferguson
El exdelantero del Manchester United, Michael Owen, admitió estar sorprendido por la rápida hospitalización de Alex Ferguson. En declaraciones a talkSPORT, relató que el sábado por la mañana habló con el técnico de 84 años durante 40 minutos y lo encontró de buen humor y en aparente buena salud.
«Hablé con él durante 40 minutos esa mañana», recordó Owen. «Hablamos de fútbol y de caballos, como hacemos casi todos los sábados. Repasamos las carreras del día y compartimos información».
Owen, que jugó tres temporadas a sus órdenes en Old Trafford, añadió: «Hablo con él a menudo y parecía estar de maravilla, tan lúcido como siempre». Hablamos mucho de fútbol escocés. Así que fue un gran shock saber que al día siguiente se sintió mal, pero ojalá no sea nada grave».
La pasión compartida por las carreras de caballos
La amistad entre Owen y Ferguson sigue fuerte tras dejar el fútbol en 2012, gracias a su pasión por las carreras de caballos. Owen bromeó: «Espero que me llame pronto para preguntar por las carreras de hoy en Chester».
«Aún no he hablado con él, pero espero un mensaje en cualquier momento; verá que hoy tenemos cuatro o cinco caballos en Chester y querrá saber a cuál seguir», añadió Owen.
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Una presencia imborrable en Old Trafford
Aunque ya no es embajador del club, Ferguson sigue asistiendo a los partidos en casa. Se le ve a menudo en el palco de honor animando al equipo que dirigió durante más de 26 años. Su salud volvió a preocupar tras la hemorragia cerebral que sufrió en 2018, pero se descarta que este nuevo episodio esté relacionado.
La comunidad del Manchester United sigue valorando al 13 veces campeón de la Premier League, y tanto aficionados como exjugadores se animarán al escuchar a Owen hablar de su agudeza mental mientras regresa a su rutina.