Getty Images Sport
Traducido por
Se informa que el seleccionador de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, ha recibido una oferta de renovación de contrato hasta el Mundial 2030
- Getty Images Sport
Debates en curso
Pochettino admitió que le gustaría dirigir de nuevo a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos. Ha dicho que quiere quedarse y por eso rechazó ofertas de otros clubes.
«En otros clubes siempre cumplí mi palabra. Cuando estaba en el Tottenham recibí ofertas y respondí: “Respeto mi contrato”. Esa es mi forma de actuar... Cuando surgen esas conversaciones, no presto atención ni mis representantes hasta después del Mundial. Quizá tras el torneo pueda seguir en la federación; no sé si ellos estarán interesados, pero ese es mi compromiso», afirmó tras conocerse el interés del Milan, uno de los grandes clubes italianos, en ficharlo como nuevo entrenador.
El director ejecutivo de la Federación Estadounidense de Fútbol, JT Batson, confirmó que mantienen conversaciones para renovar.
«Hemos mantenido varias conversaciones muy largas sobre cómo podrían ser los próximos cuatro años», declaró el director ejecutivo de la Federación Estadounidense de Fútbol. «Estamos ilusionados, y ellos también lo están, pero, por supuesto, tenemos que centrarnos en el verano y eso es lo que estamos haciendo».
- Getty Images Sport
Una oferta de trabajo concreta
Según The Athletic, la Federación Estadounidense ofreció a Pochettino una propuesta antes del Mundial que lo mantendría al frente hasta 2030. Ambas partes acordaron aplazar las negociaciones durante el torneo, pues el rendimiento de Estados Unidos podría influir en la visión de Pochettino sobre el futuro del programa.
Si el rendimiento del equipo convence, Pochettino ya habría cumplido el primer requisito: Estados Unidos ganó sus dos primeros partidos del Grupo D y se clasificó como primero antes de perder en el descuento contra Turquía en el tercer encuentro, cuando alineó un equipo de suplentes.
- Getty Images Sport
Las opciones del club se van reduciendo
Se esperaba que este verano llegaran muchas ofertas de clubes al argentino. El año pasado habló con el Brentford y el Milán mostró interés. Ahora que esos puestos ya están cubiertos, las opciones para Pochettino se reducen, aunque varios equipos aún lo siguen.
«En casi dos años hemos recibido muchas propuestas y siempre decimos que cumpliremos el contrato hasta julio, después del Mundial», afirmó Pochettino. «Por supuesto que nos han contactado. No voy a mentiros. Por supuesto, me he reunido con gente de diferentes clubes, pero son solo conversaciones: tenemos amigos en el fútbol. Mi representante busca la mejor opción para el futuro; es algo normal».
- Getty Images
Un gran Mundial... y un futuro prometedor
La selección de Estados Unidos llega con buen ritmo al Mundial. En dieciseisavos se mide a Bosnia y Herzegovina y, según su estado de forma, podría superar su único triunfo eliminatorio reciente.
Además, se postula para organizar la Copa América 2028, y un mes después de la final del Mundial arrancarán los Juegos Olímpicos de 2030 en Los Ángeles.