Se informa que el centrocampista de la selección estadounidense Tanner Tessmann interesa a otros clubes, y el Lyon lo vendería por entre 23 y 29 millones de dólares

Se espera que Tessmann esté en la lista de Estados Unidos para el Mundial, gracias a su buen rendimiento desde la llegada de Mauricio Pochettino. Ha jugado 14 partidos con la selección, fue titular en tres de los últimos seis y marcó su primer gol al entrar desde el banquillo en la victoria 5-1 sobre Uruguay en noviembre.

Se espera que Tyler Adams sea titular en la base del centro del campo, y Tessmann compite con otros jugadores para acompañarlo. En otoño, al preguntársele por sus expectativas para el Mundial, afirmó que su prioridad es el equipo, no su rol individual.

«El objetivo es que Estados Unidos gane el Mundial», declaró a GOAL en octubre. «No se trata de que yo gane el Mundial. Cuando tú ganas, tu país gana el Mundial. Haré todo lo posible para lograrlo; esa es mi prioridad. Si me dejan fuera, claro que me decepciona, pero me alegra ver a mis compañeros jugar bien. Solo quiero estar disponible, sano y listo, controlando lo que puedo controlar.

«Al fin y al cabo, la decisión la toman otras personas. Ellos seleccionan el equipo y yo confío en su decisión. Al fin y al cabo, lo que importa es que Estados Unidos gane el Mundial, no que yo lo gane».