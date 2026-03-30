«Se haría un favor a sí mismo»: Stefan Effenberg plantea una tesis clara sobre Michael Olise y el Bayern de Múnich

Olise llegó a Múnich en el verano de 2024 procedente del Crystal Palace, equipo de la Premier League inglesa, por 53 millones de euros, y en poco tiempo se convirtió en una pieza clave del equipo. Dadas sus excelentes actuaciones, no es de extrañar que los grandes clubes europeos hayan puesto sus ojos en el internacional francés. En las últimas semanas se ha mencionado sobre todo al campeón de Inglaterra, el Liverpool, y al Real Madrid, el club más laureado de España.

Sin embargo, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, subrayó recientemente en Sport Bild que la venta de Olise en verano no es una opción: «No le dedicamos ni un solo pensamiento». Al fin y al cabo, el jugador de 24 años tiene en Múnich «todas las oportunidades que un jugador de primer nivel puede desear».

El presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen, también declaró que Olise no está en venta. «Sea cual sea el club que le haga ojitos: quien juega en el FC Bayern sabe lo que tiene en el FC Bayern», afirmó. Mientras tanto, Eberl volvió a hacer referencia al contrato a largo plazo, que no incluye cláusula de rescisión, y declaró: «Estamos tranquilos».