Ter Stegen ya tiene el visto bueno del Barcelona para fichar por el Ajax. El portero alemán fue cedido el semestre pasado al Girona, pero una lesión le limitó a solo dos partidos.

La opción de fichar por el cercano Girona se esfumó tras su descenso a Segunda. En el Barça, ter Stegen no tiene opciones de recuperar la titularidad ante Joan García, así que se buscó otro destino para el portero de 34 años.

El Ajax buscaba un portero con experiencia y calidad con el balón, perfil que encaja a la perfección con Ter Stegen, quien podría ayudar al equipo neerlandés a recuperar su nivel tras terminar quinto la pasada temporada.