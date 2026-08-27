El plan, sin embargo, nunca ha sido convertirse en un club nodriza. El exentrenador del Brighton, McGhee, hablando en asociación con la galería ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’, que celebra los coloridos 125 años de historia del club, contó a GOAL al ser preguntado por la impresionante gestión de traspasos: «La captación es fantástica y hay muchísimo basado en datos. Pero hace poco le decía a otra persona que creo que a veces la gente confunde el hecho de que el modelo de Tony es uno en el que producen jugadores y los venden.

«Yo lo describiría más como que producen jugadores y tienen que venderlos, porque aparecen agentes, jugadores y clubes más grandes y se llevan a los buenos jugadores que tienen, y no tienen elección en el asunto.

«Tony ha ideado un modelo que permite que eso ocurra sin socavar la capacidad del club para seguir avanzando y para que el equipo siga ganando. Creo que la gente debería entenderlo al revés. Creo que si Tony Bloom no tuviera que vender a un jugador, no lo vendería, pero en el mundo en el que vivimos no tiene elección».