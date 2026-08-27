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Se han recaudado 600 millones de libras, pero el Brighton no es un club vendedor: explicado el modelo de traspasos de Tony Bloom tras las operaciones de Moises Caicedo, Marc Cucurella y Carlos Baleba
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Traspasos de nueve cifras generados por el Brighton
Se han ingresado algunas cantidades importantes, con el internacional ecuatoriano Caicedo fichando por el Chelsea en una operación de 115 millones de libras (156 millones de dólares), entonces récord británico, mientras que su compañero de centro del campo Baleba ha puesto rumbo al Manchester United por 70 millones de libras (95 millones de dólares) durante el actual mercado.
Se ha obtenido un enorme beneficio con muchos de los que han dejado la costa sur en busca de nuevos horizontes, y el Brighton ha dominado el arte de comprar barato y vender caro. El éxito de su captación se ha convertido en la envidia de muchos rivales de la Premier League+.
El modelo de fichajes de Bloom en el Amex Stadium
El plan, sin embargo, nunca ha sido convertirse en un club nodriza. El exentrenador del Brighton, McGhee, hablando en asociación con la galería ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’, que celebra los coloridos 125 años de historia del club, contó a GOAL al ser preguntado por la impresionante gestión de traspasos: «La captación es fantástica y hay muchísimo basado en datos. Pero hace poco le decía a otra persona que creo que a veces la gente confunde el hecho de que el modelo de Tony es uno en el que producen jugadores y los venden.
«Yo lo describiría más como que producen jugadores y tienen que venderlos, porque aparecen agentes, jugadores y clubes más grandes y se llevan a los buenos jugadores que tienen, y no tienen elección en el asunto.
«Tony ha ideado un modelo que permite que eso ocurra sin socavar la capacidad del club para seguir avanzando y para que el equipo siga ganando. Creo que la gente debería entenderlo al revés. Creo que si Tony Bloom no tuviera que vender a un jugador, no lo vendería, pero en el mundo en el que vivimos no tiene elección».
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Caladero: el Brighton ficha barato y vende caro
Al ser preguntado de nuevo por el hecho de que el Brighton se esté convirtiendo en un vivero de superestrellas, al sacar todo el potencial de joyas ocultas, McGhee añadió: «Sin duda, en los próximos cinco años más o menos y en los próximos 10 años, habrá muchos jugadores compitiendo a un nivel realmente alto que tendrán que dar las gracias al Brighton & Hove Albion y a Tony Bloom por el brillante inicio de sus carreras.
«El nivel de profesionalidad y el nivel de infraestructuras en el Brighton no tienen comparación. No creo que sea un club que pueda aspirar necesariamente a ganar la Champions League, pero lo hacen todo a ese nivel. Si llegara cualquier jugador de un club de la Champions League, no se sentiría decepcionado. Son absolutamente de primer nivel».
McGhee no tuvo presupuesto para fichajes durante su etapa al mando
El Brighton ha recorrido un largo camino en un periodo de tiempo relativamente corto, ya que los traspasos de nueve cifras eran impensables en la etapa de McGhee al frente, cuando se buscaba la vida en la segunda y la tercera categoría con prácticamente ningún fondo con el que trabajar.
El escocés dijo sobre su presupuesto: «Mi cometido habría sido vender a cualquier jugador que pudiera vender, independientemente de dónde estuviéramos o de lo que estuviéramos haciendo, porque necesitaban ese dinero para hacer frente a estas investigaciones públicas. Creo que me dijeron que gastaron, puede que esté exagerando, pero creo que gastaron algo así como al menos 3 millones de libras en investigaciones públicas.
»Así que, cuando ingresábamos bastante dinero por Adam Virgo y gente así, todo se centraba en eso. Y, por tanto, no, no había presupuesto. Conseguimos fichajes a coste cero, jugadores jóvenes que iban saliendo. Hicimos lo que pudimos».
- Michael Cheetham
La galería se abre mientras el Brighton regresa a Europa
Una nueva galería permanente que cuenta la historia de los 125 años del Brighton abrió sus puertas en el Brighton Museum & Art Gallery el 15 de agosto. La exposición interactiva reúne objetos icónicos, recuerdos preciados, material de archivo, películas e historias personales para contar la historia de uno de los clubes más resilientes del fútbol inglés. Los visitantes recorrerán los triunfos, los contratiempos y los momentos decisivos que han dado forma al Brighton & Hove Albion y a su lugar en el corazón de la ciudad durante más de un siglo.
Aunque Baleba se ha convertido en la última estrella que se le ha escapado al Brighton, el entrenador Fabian Hurzeler todavía dispone de mucho talento. Ha guiado al club de vuelta a Europa, donde disputa la Conference League, y abrió la temporada 2026-27 de la Premier League con una convincente victoria por 4-0 sobre el Aston Villa.
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