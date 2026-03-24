«Se han peleado un poco»: Matthias Sammer revela detalles jugosos sobre la ruptura entre Sebastian Kehl y el BVB

«Creo que fue acertado separarse. Las dos partes ya no estaban tan cerca la una de la otra. Entonces es lo lógico», declaró inicialmente el técnico de 58 años en el programa de Sky «Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk», insinuando tensiones entre los responsables: «Creo —y lo digo realmente con todo respeto— que se han enfrentado un poco entre ellos».

Según un reportaje del diario Bild, habría habido «diferencias insalvables» en la cúpula directiva que llevaron a la salida de Kehl. Sobre todo, el veterano jugador del BVB habría tenido una relación difícil con su superior directo, el director deportivo Lars Ricken. El origen se remonta a la primavera de 2024, cuando Ricken asumió su cargo actual, que ocupaba Hans-Joachim Watzke, en sustitución de Kehl. Al parecer, Kehl llevaba tiempo con la mirada puesta en ese puesto y, por lo tanto, se sintió decepcionado.

Según Sammer, este tipo de «fricciones» son algo habitual de vez en cuando. «Es la decisión correcta para todas las partes implicadas. El club tiene la oportunidad de realizar un cambio. Es importante separarse con elegancia y dignidad».