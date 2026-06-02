«Se han dicho muchas tonterías»: una estrella del Real Madrid arremete contra los medios tras el incidente en el vestuario

A principios de mayo, Tchouameni y Fede Valverde discutieron en el entrenamiento del Real Madrid. La situación empeoró y Valverde fue hospitalizado con un traumatismo craneoencefálico, según el club por golpearse con una mesa.

El francés volvió a desmentir los rumores de pelea en el vestuario: «Leí que supuestamente le pegué, pero eso no es cierto. No añadiré más».

Tras el incidente, Tchouameni se disculpó con la afición del Real Madrid en un comunicado. Valverde confirmó que su compañero no le golpeó, y el club multó a ambos con 500 000 euros.