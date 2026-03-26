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Se han detectado cuatro errores más de los árbitros de la Premier League que afectaron a los partidos del Chelsea y el Arsenal
Los grandes equipos, perjudicados por las faltas no pitadas
En el reciente partido del Arsenal contra el Everton, el equipo arbitral determinó que se debería haber pitado un penalti a favor de los Gunners cuando Michael Keane cometió una falta sobre Kai Havertz. Por su parte, en el encuentro entre el Chelsea y el Newcastle en Stamford Bridge, se le negó una clara ocasión a los visitantes cuando el defensa de los Blues, Reece James, tiró de Malick Thiaw dentro del área, pero no se pitó penalti. En ambos casos, el panel señaló que, aunque la decisión sobre el terreno de juego fue errónea, el VAR actuó técnicamente correcto al no intervenir, basándose en el umbral actual para anular decisiones.
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Tarjeta roja injustificada a Gudmundsson y penalti fallado por el Brentford
Otro error detectado en la última jornada afectó a Gabriel Gudmundsson, del Leeds United, a quien se le mostró erróneamente una segunda tarjeta amarilla durante el partido contra el Crystal Palace. Según las normas actuales de la Premier League, el VAR no puede intervenir en situaciones de segunda tarjeta amarilla, lo que dejó al Leeds sin posibilidad de recurso durante el partido. Sin embargo, este protocolo cambiará a partir de la próxima temporada para garantizar que se puedan rectificar este tipo de errores que alteran el curso del partido.
También se señaló un penalti no pitado en el partido entre el Brentford y el Wolverhampton Wanderers, en el que Kevin Schade fue agarrado por Andre, del Wolves. Mientras el panel independiente de cinco personas sigue evaluando cada incidente de cada jornada, la presión sigue recayendo sobre la PGMOL para que traduzca la mejora en los tiempos de revisión en una mayor precisión, ya que la fiabilidad sobre el terreno de juego se ha estancado en torno al 86 % desde el inicio de la campaña anterior.
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Los datos revelan un aumento de los errores arbitrales
La confirmación de estos cuatro nuevos errores eleva el número total de errores arbitrales de esta temporada a 54. Esto supone un notable aumento con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 44 incidentes. La cifra incluye tanto intervenciones incorrectas o omitidas del VAR como errores sobre el terreno de juego que no cumplían los criterios específicos para una revisión por vídeo.
Aunque la Asociación de Árbitros de Competiciones Profesionales (PGMOL) sostiene que la tendencia general es positiva en comparación con los 70 errores observados tras 30 jornadas en la temporada 2023-24, las cifras actuales son motivo de preocupación. Concretamente, ya se han producido 18 errores del VAR esta temporada, lo que iguala el total de toda la temporada pasada, cuando aún queda por disputarse una parte significativa del calendario.
La eficacia del VAR muestra signos de mejora
A pesar del aumento en el número total de errores, la PGMOL ha destacado algunos avances, especialmente en lo que respecta a la rapidez y la aplicación de la tecnología. Los retrasos provocados por las revisiones del VAR se han reducido en aproximadamente un 25 % en las últimas tres temporadas. El tiempo medio de interrupción del juego ha bajado de 64 segundos en la temporada 2023-24 a solo 48 segundos en la actual, cifra que incluye el tiempo dedicado a los anuncios del estadio.
El panel también observó que las revisiones incorrectas del VAR han disminuido ligeramente, pasando de cuatro a tres. Además, el total de intervenciones del VAR ha bajado de 89 a 83, lo que, según la PGMOL, es un indicador de una mejor toma de decisiones inicial sobre el terreno de juego y de un cumplimiento más estricto del «listón alto» exigido para que la tecnología intervenga y modifique una decisión original.