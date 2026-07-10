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Se han dado dos razones para explicar el gran rendimiento de Harry Kane en el Mundial, pues el máximo goleador de Inglaterra ha silenciado las críticas de torneos pasados
Kane sigue reescribiendo los libros de historia
Las hazañas históricas no son nuevas para Kane: se convirtió en el máximo goleador del Tottenham tras debutar en el primer equipo. En verano de 2023 buscó un nuevo reto con la esperanza de ganar títulos.
En el Bayern Múnich ha mantenido un nivel individual impresionante, con 146 goles en 147 partidos, 61 de ellos la temporada pasada, y ha conquistado dos Bundesligas en el Allianz Arena.
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El mejor de todos los tiempos de Inglaterra: Kane va camino de ser el más grande.
Con Inglaterra, Kane ha jugado 119 partidos —a solo seis del récord de Peter Shilton— y ha marcado 85 goles. Sus seis tantos en el Mundial 2026 han llevado a los Tres Leones a cuartos de final, donde se medirán a Noruega el sábado.
Este prolífico jugador de 32 años ha resultado imparable en los últimos 12 meses. Se le considera a un paso de ser el mejor de todos los tiempos con la selección masculina de Inglaterra. Ganar el título mundial en Norteamérica le permitiría dar ese salto, y el Balón de Oro también podría ser suyo.
Las razones detrás de la impresionante forma de Kane
Al preguntársele por qué parece que los astros se han alineado a favor de Kane, el excentrocampista de los «Three Lions» Murphy —en declaraciones a GOAL por cortesía de BetWright, casa de apuestas defútbol— afirmó: «El timing es clave en el fútbol. Quieres estar en tu mejor momento en los momentos adecuados.
En torneos pasados parecía lesionado o pesado; ahora, casi sin lesiones, ha jugado en un equipo que dominó tantos partidos que no necesitó el mismo esfuerzo físico que en el Tottenham.
«Al ser tan corpulento, debe estar al 100 % para moverse con agilidad.
«Pero es un rematador increíble y un técnico brillante: puede marcar incluso al 50-60 % de su capacidad. Ahora está en buena forma, sin lesiones y en un equipo que no le exige tanto trabajo ni presión, así que se le ve muy bien físicamente».
En cuanto a su técnica y habilidad, nadie duda de su calidad como rematador. La única incógnita era su físico.
¿Por qué no estaba preparado? ¿Por qué arrastraba una lesión en el tobillo? Las lesiones que ha sufrido a lo largo de los años. Esta temporada le ha ido de maravilla. Así que ha llegado al torneo sintiéndose muy bien físicamente. Tiene más confianza que nunca gracias a la cantidad de goles que ha marcado.
Se nota en su juego; se le ve cómodo y seguro. Es fantástico que, tras las críticas pasadas, ahora reciba el reconocimiento que merece.
«A veces todo se reduce a un poco de sincronización y suerte para llegar al torneo en plena forma y con buenas sensaciones».
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Mundial 2026: Noruega, próximo rival en cuartos.
Kane y la selección inglesa confían en que la fortuna continúe, pues Thomas Tuchel carece de laterales derechos por lesiones y sanciones, cuando se midan a Erling Haaland y compañía en Miami.
Tras la ajustada victoria sobre México en el Estadio Azteca, Inglaterra busca poner fin a 60 años sin títulos, aunque aún tiene por delante grandes retos y espera que su ‘9’ lideren desde la delantera.
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