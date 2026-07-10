Al preguntársele por qué parece que los astros se han alineado a favor de Kane, el excentrocampista de los «Three Lions» Murphy —en declaraciones a GOAL por cortesía de BetWright, casa de apuestas defútbol— afirmó: «El timing es clave en el fútbol. Quieres estar en tu mejor momento en los momentos adecuados.

En torneos pasados parecía lesionado o pesado; ahora, casi sin lesiones, ha jugado en un equipo que dominó tantos partidos que no necesitó el mismo esfuerzo físico que en el Tottenham.

«Al ser tan corpulento, debe estar al 100 % para moverse con agilidad.

«Pero es un rematador increíble y un técnico brillante: puede marcar incluso al 50-60 % de su capacidad. Ahora está en buena forma, sin lesiones y en un equipo que no le exige tanto trabajo ni presión, así que se le ve muy bien físicamente».

En cuanto a su técnica y habilidad, nadie duda de su calidad como rematador. La única incógnita era su físico.

¿Por qué no estaba preparado? ¿Por qué arrastraba una lesión en el tobillo? Las lesiones que ha sufrido a lo largo de los años. Esta temporada le ha ido de maravilla. Así que ha llegado al torneo sintiéndose muy bien físicamente. Tiene más confianza que nunca gracias a la cantidad de goles que ha marcado.

Se nota en su juego; se le ve cómodo y seguro. Es fantástico que, tras las críticas pasadas, ahora reciba el reconocimiento que merece.

«A veces todo se reduce a un poco de sincronización y suerte para llegar al torneo en plena forma y con buenas sensaciones».