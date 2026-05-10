¿Se habrían quemado los dedos sus predecesores en el FC Bayern? Incluso una victoria discreta en Wolfsburgo mostró el genio de Vincent Kompany

Tras la victoria 1-0, Tom Bischof analizó la fragilidad defensiva: «Encajar tantos goles y ocasiones es malo. He visto algunos partidos desde fuera: nos faltan básicos del contraataque, como presionar al rival nada más perder el balón». Añadió poco después: «No he estado en el campo en las últimas semanas, solo lo he observado desde fuera. Por eso a menudo recorrimos distancias innecesariamente largas. Cuando presionamos rápido, marcamos muchos goles. Por desgracia, así es como hemos encajado tantos goles últimamente».

Sus palabras suenan sinceras y seguras. Sorprende que, con solo 20 años y sin ser titular, critique tan abiertamente en su primer año en el Bayern. Además, se excluyó de sus propias críticas: en Wolfsburgo jugó por primera vez en cuatro semanas tras una lesión y dos partidos en el banquillo.

Por eso, la primera pregunta a Vincent Kompany fue si Bischof tenía razón. El técnico sonrió y respondió: «No, es joven y ha cometido un error». Palabras inusuales, pues Kompany suele evitar criticar a sus jugadores en público. Pero su respuesta mostró, más allá de los logros deportivos en su etapa en la Säbener Straße, uno de los mayores talentos del belga: Tiene el don de encontrar siempre el tono adecuado en el trato con sus jugadores, incluso en momentos incómodos. Eso lo sitúa por encima de muchos otros técnicos.

Su respuesta a la entrevista de Bischof fue firme, pero no condescendiente; coherente, sin explosividad ni drama. Simplemente se lo tomó con una sonrisa. Y, al refutar la opinión de su jugador, lo hizo con total serenidad: «El problema no es la falta de voluntad para presionar; así no se ganan partidos. No siempre hay que decidir los encuentros en los primeros diez o quince minutos; eso no siempre es posible. Empezamos bien los primeros diez minutos, pero luego perdimos la paciencia. Puedes salir a la contrapresión una, dos o tres veces, pero en algún momento las piernas dicen basta. En la segunda parte lo hicimos mucho mejor, gracias a nuestra posesión del balón». Así, ya no fue necesario contraatacar tan a menudo, porque el balón se mantuvo más tiempo en nuestras filas.