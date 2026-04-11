Esta semana, el exdirector del Bayern, Oliver Kahn, sugirió que Musiala podría ausentarse de la fase final en Estados Unidos, Canadá y México. La razón son sus actuaciones desde que regresó de la grave lesión en el Mundial de Clubes el verano pasado.
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«Se habría ido al Mundial con un brazo y un pie rotos»: Vincent Kompany se echa a reír ante la exigencia de Kahn sobre Musiala
Tras su gran actuación en la victoria 5-0 del Bayern sobre el St. Pauli, Musiala dijo a Sky, sobre las palabras de Kahn: «No leí con atención lo que dijo». Aun así, no piensa renunciar: «Quiero ir al Mundial sin falta. Mi objetivo es ayudar al equipo hasta el final de la temporada y luego aportar todo lo posible a la selección».
Ya lo demostró ante el St. Pauli: Kompany lo incluyó en el once, marcó de cabeza en los primeros minutos, golpeó un poste, dio una asistencia y brilló con varias jugadas de calidad, su mejor actuación desde su regreso.
«Ha sido un buen partido, me estoy metiendo mejor en las jugadas, he marcado un gol. Estoy satisfecho con mi actuación de hoy», valoró Musiala. «Cada minuto que juego me viene bien. He dado un paso adelante, pero aún me quedan muchos pasos por dar. Me siento mucho mejor que hace un mes».
Su compañero en el FCB y capitán de Alemania, Joshua Kimmich, lo destacó: «Cuando entrena con nosotros y juega, siempre muestra su olfato goleador». Aún debe mantener ese nivel cada tres días, pero Kimmich nota un cambio: «Su mentalidad es más positiva».
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La petición de Kahn sobre Musiala: Kompany no puede contener la risa
El entrenador del FCB, Kompany, afirmó: «Jamal aún no está a su nivel, pero no pasa nada. Ya llegará. Pido paciencia; hoy dio un buen paso adelante».
La exigencia de Kahn, surgida tras la discreta actuación de Musiala como suplente contra el Real Madrid, provocó primero una carcajada en Kompany. Luego el exjugador explicó: «Vi a Oliver Kahn una vez en un entrenamiento. Fue una locura. Se habría ido al Mundial con un brazo y un pie rotos. Y eso es un cumplido». Algo parecido le ocurre a Musiala.
Antes del partido, el experto de Sky, Lothar Matthäus, afirmó que él llevaría a Musiala «sin duda» al Mundial. El jugador con más partidos internacionales de Alemania recordó el Mundial de 2014, cuando Bastian Schweinsteiger viajó lesionado, empezó sin ritmo pero acabó sobresaliente en la final ante Argentina.
Matthäus resumió: «Kahn no se perdía ni un entrenamiento y ahora, dos meses y medio antes del Mundial, le dice a un jugador que se quede en casa. Es una declaración incomprensible e innecesaria».
Estadísticas de Jamal Musiala esta temporada
Intervenciones 14 Partidos de más de 90 minutos 1 Minutos jugados 559 Goles 4 Asistencias 3