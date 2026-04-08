Goal.com
En directo
Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Se ha sabido: Harry Maguire RECHAZÓ la posibilidad de fichar por el Inter Miami, ganador de la MLS Cup, para renovar su contrato con el Manchester United

H. Maguire
L. Messi
D. Beckham
Manchester United
Premier League
Inter Miami CF
Major League Soccer

Según se informa, Harry Maguire rechazó una lucrativa oportunidad de unirse a Lionel Messi en el Inter de Miami, ganador de la MLS Cup, para firmar una prórroga de un año de su contrato con el Manchester United. El defensa, de 33 años, iba a quedar libre este verano, pero ahora se ha comprometido con un nuevo contrato en Old Trafford, que incluye una opción de renovación por otros 12 meses.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Maguire rechaza las insinuaciones de Beckham

    El internacional inglés ha decidido quedarse en Old Trafford a pesar del gran interés mostrado por el Inter de Miami, el equipo de la MLS de David Beckham. Según The Sun, Maguire rechazó la oportunidad de unirse a Messi en Miami para firmar una prórroga de un año con el United. Aunque en su momento se le consideró prescindible en Old Trafford, desde entonces se ha consolidado como una pieza clave del proyecto interino de Michael Carrick, siendo titular en todos los partidos desde el cambio de entrenador en el United a principios de año.

    • Anuncios
  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Comprometidos con la causa de United

    Maguire expresó su enorme orgullo por continuar su andadura en el club y destacó el deseo colectivo de ayudar a la plantilla actual a volver a lo más alto del fútbol inglés. Señaló que la ambición compartida en el vestuario sigue siendo uno de los principales motivos que le han llevado a decidir quedarse en Old Trafford.

    El defensa de Inglaterra declaró: «La determinación de todo el club por luchar por los grandes títulos es evidente para todos y estoy convencido de que nuestros mejores momentos juntos aún están por llegar. Se puede sentir la ambición y el potencial de esta emocionante plantilla».

    Añadió: «Representar al Manchester United es el mayor honor. Es una responsabilidad que nos llena de orgullo a mí y a mi familia cada día. Estoy encantado de prolongar mi trayectoria en este increíble club hasta al menos ocho temporadas y seguir jugando ante nuestra especial afición para crear juntos más momentos increíbles».

  • Liderazgo y resiliencia profesional

    Los responsables del club han elogiado la resistencia y la profesionalidad de Maguire, a quien consideran un mentor esencial para una plantilla joven que actualmente atraviesa una transición táctica. Su resurgimiento también ha llamado la atención del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, quien recientemente volvió a convocar al defensa para la próxima Copa del Mundo.

    Respaldando el papel del veterano dentro de la visión a largo plazo del United, el director deportivo Jason Wilcox añadió: «Harry representa la mentalidad y la resistencia necesarias para rendir en el Manchester United. Es el profesional por excelencia que aporta una experiencia y un liderazgo inestimables a nuestra joven y ambiciosa plantilla. Harry, como todos en el club, está totalmente decidido a ayudar al Manchester United a alcanzar un éxito regular y sostenido».

  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suspensión y acusación de la FA

    Aunque su futuro está decidido, el defensa central se enfrenta a una suspensión inmediata en la Premier League tras su reciente expulsión contra el Bournemouth. Esta ausencia en la liga, sumada a una acusación pendiente de la FA por conducta indebida, podría complicar su participación en la apretada agenda que tienen por delante los Red Devils. No estará disponible cuando el equipo de Carrick reciba al Leeds el lunes.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Nueva York Red Bulls crest
Nueva York Red Bulls
RNY
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Leeds crest
Leeds
LEE