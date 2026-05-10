Se ha sabido: el Tottenham ignoró la recomendación de fichar a Cristiano Ronaldo y ahora paga sus errores en el mercado de fichajes

Rosenthal reveló que intentó fichar a un joven Ronaldo para el Tottenham. Lo vio jugar con el Sporting de Lisboa y avisó al club, pero este no actuó.

En declaraciones a Flashscore, Rosenthal admitió: «Vi a Cristiano en su segundo o tercer partido con el primer equipo del Sporting y avisé al Tottenham, pero no lo siguieron». Para los aficionados de los Spurs, perder la oportunidad de fichar a quien muchos consideran el mejor jugador de la historia es un golpe duro, sobre todo con el club cerca de la zona de descenso. «Ya tenía claro que la velocidad sería clave. Por eso descubrí a Samuel Eto'o, Cristiano Ronaldo, Vincent Kompany, Pierre-Emerick Aubameyang y otros; buscaba a los mejores velocistas del fútbol».