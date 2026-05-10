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Se ha sabido: el Tottenham ignoró la recomendación de fichar a Cristiano Ronaldo y ahora paga sus errores en el mercado de fichajes
La revelación sobre Ronaldo que perseguirá al Tottenham
Rosenthal reveló que intentó fichar a un joven Ronaldo para el Tottenham. Lo vio jugar con el Sporting de Lisboa y avisó al club, pero este no actuó.
En declaraciones a Flashscore, Rosenthal admitió: «Vi a Cristiano en su segundo o tercer partido con el primer equipo del Sporting y avisé al Tottenham, pero no lo siguieron». Para los aficionados de los Spurs, perder la oportunidad de fichar a quien muchos consideran el mejor jugador de la historia es un golpe duro, sobre todo con el club cerca de la zona de descenso. «Ya tenía claro que la velocidad sería clave. Por eso descubrí a Samuel Eto'o, Cristiano Ronaldo, Vincent Kompany, Pierre-Emerick Aubameyang y otros; buscaba a los mejores velocistas del fútbol».
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Deficiencias tácticas y falta de rapidez
La falta de fichajes de primer nivel pesa ahora al club. Rosenthal afirma que la plantilla carece de la explosividad necesaria en la Premier League, sobre todo tras la marcha de Son Heung-min. Aunque el exentrenador Ange Postecoglou impuso un juego atractivo, la ausencia de velocidad por las bandas deja al equipo vulnerable y sin profundidad en ataque.
«El Tottenham carece de velocidad», apuntó Rosenthal. «Con Postecoglou jugaban un fútbol atractivo y de buenas combinaciones, pero no hay que olvidar que Son ya no está. Es una situación similar a la que se prevé con Salah en el Liverpool. Al Tottenham le faltan extremos con un ritmo electrizante, y eso es precisamente lo que necesita».
Una lucha desesperada por evitar el descenso
Los errores en el mercado de fichajes han llevado a una temporada 2025-26 pesadilla: los Spurs luchan por no descender junto al West Ham. Aunque el club es prestigioso, el peligro de caer a la Championship es real, si bien una reciente victoria sobre el Aston Villa dio algo de esperanza al equipo de Roberto De Zerbi en la recta final.
Al analizar el peligro, Rosenthal afirmó: «Es una situación de locos para el Tottenham, pero tras ganar al Villa les doy un 40 % de probabilidades de descender y un 60 % de salvarse. Deben vencer al Leeds y esperar que el West Ham no gane. Aún pueden salvar la temporada. Creo que el partido contra el Villa fue un punto de inflexión. Tácticamente, el nuevo entrenador entiende la defensa, pues sabe que no tiene un equipo de primera y que no puede ganar los partidos».
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La revolución de De Zerbi y el camino de vuelta
Si el Tottenham evita el descenso, De Zerbi afrontará una reconstrucción titánica. Rosenthal asegura que la plantilla tiene muchos jugadores «mediocres» y necesita talento de élite para volver al grupo de los seis primeros. Aunque Micky van de Ven y James Maddison son clave, la calidad general aún no basta para un club con las ambiciones de los Spurs.
«Aún es pronto», añadió Rosenthal sobre el impacto de De Zerbi. «Hay mucha expectativa de que el Tottenham esté siempre entre los seis primeros, así que tendrá que fichar a cuatro estrellas de primer nivel. Ya cuenta con los jugadores clave: Van de Ven... [Djed] Spence es importante, Maddison es importante y [Mohamed] Kudus, pero hay demasiados jugadores mediocres. Se trata simplemente de añadir calidad... Va a ser muy difícil, y muy caro».