AFP
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Se ha sabido: el Manchester United planea prescindir de cinco jugadores con altos salarios para ahorrar más de un millón de libras en la masa salarial
Cinco estrellas se despiden de Old Trafford
La magnitud de la salida prevista en Old Trafford es considerable, ya que se espera que abandonen el club cinco jugadores consolidados del primer equipo. Se ha confirmado la salida de Casemiro al final de la temporada, mientras que se prevé que Jadon Sancho se marche definitivamente una vez que expire su contrato actual en junio. El United también pretende convertir los actuales contratos de cesión en traspasos definitivos. Marcus Rashford y Rasmus Hojlund, actualmente en el Barcelona y el Nápoles respectivamente, están en la lista de descartes junto al portero Andre Onana, que está pasando la temporada en el Trabzonspor.
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Los Red Devils se plantean un cambio financiero radical
Al dar de baja a estrellas veteranas y a jugadores cedidos de renombre, el United espera ahorrar aproximadamente 62 millones de libras (82 millones de dólares) al año en las temporadas de la Liga de Campeones. Esta maniobra se considera esencial para cumplir con las normas de rentabilidad y sostenibilidad, al tiempo que garantiza que el club pueda competir por los mejores talentos en el próximo mercado de fichajes. El plan consiste en desprenderse de inversiones costosas que no han proporcionado rendimientos constantes. Si bien algunas salidas ya son un hecho, otras dependen de que los clubes europeos activen las cláusulas de compra definitiva.
La clasificación para la Liga de Campeones genera una urgencia financiera
El United ocupa actualmente el tercer puesto de la Premier League, pero el éxito en el terreno de juego conlleva sus propias complicaciones financieras. La clasificación para la Liga de Campeones supone un aumento salarial del 25 % para la mayor parte de la plantilla. Este incremento automático, sumado a los 190 millones de libras (251 millones de dólares) en deuda por fichajes que vencen este año, hace que desprenderse de jugadores como Casemiro y Sancho sea una necesidad más que una opción. La salida de Onana y la renegociación de las condiciones de Harry Maguire son también pilares fundamentales de esta estrategia. Aunque se espera que Maguire se quede con un salario reducido, es probable que los fondos ahorrados se destinen a un nuevo y lucrativo contrato para la estrella revelación Kobbie Mainoo y a un sustituto a largo plazo para Casemiro.
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Prioridades de contratación
La principal prioridad del United este verano es encontrar un sustituto a largo plazo para Casemiro, y entre los principales objetivos se encuentran Elliott Anderson, del Nottingham Forest; Sandro Tonali, del Newcastle; y Adam Wharton, del Crystal Palace. Sin embargo, el United también podría fijarse como objetivo fichar a un segundo centrocampista, lo cual sería imprescindible si Manuel Ugarte acabara marchándose. El centrocampista uruguayo ha tenido muchas dificultades desde su llegada procedente del París Saint-Germain en 2024 y se sabe que quiere más minutos de juego.