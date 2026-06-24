¿Se ha roto el «pacto de traspasos» entre el FC Bayern y el Real Madrid? Otro gigante quiere fichar a Michael Olise

Según estas informaciones, los responsables del PSG estarían «observando de cerca» el «desempeño» de Olise en el Mundial que se está disputando actualmente con la selección francesa. Allí, Olise juega junto a Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Desire Doue, es decir, con tres pilares importantes del ganador de la Liga de Campeones.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el Bayern, Olise ha jugado en tres de las cuatro primeras partes del Mundial en la posición central, por detrás de Kylian Mbappé, y no en la banda. Esto fue consecuencia de una primera parte sorprendentemente floja en el debut del Mundial contra Senegal. Tras el cambio de posición, Olise ya ha dado cuatro asistencias para los goles de los franceses en el Mundial desde la posición de número 10. «La posición de ’10’ me resulta más natural; es más libre y en la que crecí jugando», declaró Olise a L'Équipe.