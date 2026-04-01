A pesar de sus grandes planes, De Zerbi se enfrenta a una cruda realidad. El Tottenham se encuentra a solo un punto de la zona de descenso, sigue sin conocer la victoria en 2026 y cuenta con una plantilla mermada por las lesiones. El entrenador ha destacado la necesidad inmediata de remontar en la clasificación y, al mismo tiempo, construir un equipo capaz de «grandes logros». Al otorgarle tanta libertad, los Spurs han apostado su futuro por una única filosofía. El éxito podría traer la estabilidad que se echa en falta desde la era de Mauricio Pochettino, pero el descenso convertiría esta estructura, que abarca toda una década, en una carga muy pesada. En última instancia, los aficionados esperan que esta singular visión del fútbol ponga fin a años de gastos sin rumbo.