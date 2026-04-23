Kane ingresó en las categorías inferiores del Arsenal a los seis años, hizo una prueba con el Watford y en 2004 llegó al Tottenham. Su olfato goleador llamó la atención, aunque muchos dudaban de su rendimiento en el fútbol profesional.

Sus cesiones a Leyton Orient, Millwall, Norwich y Leicester pasaron casi desapercibidas, pero Tim Sherwood confió en su potencial y le dio minutos en el Tottenham desde abril de 2014.

A partir de ahí ya no hubo vuelta atrás: la temporada 2014-15 le deparó 31 goles en todas las competiciones y el premio al Jugador Joven del Año de la PFA. En 2023, cuando dejó el norte de Londres, era el máximo goleador histórico de los Spurs, con 280 tantos.

Es el máximo goleador de Inglaterra con 78 tantos y, en 140 partidos con el Bayern Múnich, ha sumado 137 goles y dos Bundesligas.