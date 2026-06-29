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Se ha revelado la enorme oferta salarial que el Fenerbahçe ha hecho a Mason Greenwood, mientras que la Roma corre el riesgo de perder la puja por el delantero del Marsella
Greenwood exige salir del Marsella, ya que su precio sigue siendo elevado
La situación de Greenwood da un giro: el delantero, de 24 años y autor de 26 goles esta temporada, quiere marcharse y se lo ha comunicado al Marsella. Su postura rompe con el club, que lo fichó el 18 de julio de 2024 por cinco años y 31,6 millones de euros y no quiere rebajar sus exigencias.
El Marsella pide 55 millones por el inglés, cantidad que refleja sus necesidades financieras y una importante cláusula de reventa. Además, el Manchester United percibirá el 40 % de cualquier traspaso, por lo que el club francés no bajará de esa cifra. Pese al interés europeo, el equipo mediterráneo rechaza ofertas inferiores.
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El Fenerbahçe prepara una oferta salarial sin precedentes
Según el *Corriere dello Sport*, la Roma era la favorita para fichar a Greenwood, pero el Fenerbahçe ha entrado en la puja con una oferta económica astronómica. El club de Estambul le ofrecería al delantero entre 7 y 8 millones de euros netos por temporada, una propuesta que supera con creces las de sus competidores y sitúa al equipo turco en posición privilegiada para ficharlo.
La jugosa propuesta turca pone a prueba la determinación del jugador tras una gran temporada con el Marsella, donde acabó como máximo goleador de la Ligue 1 con 21 tantos en su debut y cerró el curso 2025-26 con 16.
El delicado acuerdo de la Roma y sus promesas tácticas
La Roma alcanzó un acuerdo verbal con Greenwood: salario de 4,5 millones de euros netos al año, con primas por rendimiento y objetivos a largo plazo. Además, le prometieron un papel protagonista en el ataque.
El jugador se mostró impresionado por la envergadura del club y la visión táctica que le presentaron para la Serie A, sobre todo tras la tercera plaza de la Roma la temporada pasada y su clasificación para la próxima Liga de Campeones. Sin embargo, el interés del club se ha frenado por cuestiones de tiempo: debe resolver asuntos financieros antes de formalizar fichajes, por lo que ha pedido paciencia al jugador. Este retraso ha abierto una ventana que los rivales ya aprovechan.
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Se acerca la fecha límite para los Giallorossi
La directiva de la Roma debe actuar rápido. Aunque el club sigue siendo la prioridad del jugador, Greenwood no espera eternamente y se ha fijado el 5 de julio como límite para decidir su futuro; de lo contrario, considerará otras ofertas, incluida la millonaria propuesta de Turquía.