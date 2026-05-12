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Se ha revelado el sueldo de Lionel Messi en el Inter de Miami: el ganador de la MLS Cup gana más del doble que Son Heung-min, ex estrella del Tottenham que juega en el LAFC
Messi, el rey indiscutible de la MLS
Las nuevas cifras de salarios garantizados de la Major League Soccer confirman que Messi sigue siendo el futbolista mejor pagado de la historia de la liga.
El capitán del Inter de Miami, campeón de la MLS Cup y ganador de la Bota de Oro y el MVP la temporada pasada, cobra un salario anual que eclipsa al del resto de la liga.
A su salario base se suman varios patrocinios, y aun así las cifras garantizadas, publicadas por la Asociación de Jugadores de la MLS, muestran la enorme brecha que lo separa del resto de los jugadores designados.
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Gran diferencia entre Messi y Son
La diferencia salarial es marcada si se compara con otros fichajes destacados de la liga, como Son Heung-min. El exextremo del Tottenham, fichado por el LAFC en una operación histórica para la Conferencia Oeste, gana mucho menos que el jugador del sur de Florida, quien ahora cobra 28,3 millones de dólares (21 millones de libras).
Los registros oficiales indican que Messi gana actualmente más del doble que el internacional surcoreano.
Son sigue siendo uno de los principales talentos de la liga y pieza clave del ataque angelino, pero su salario evidencia la “excepción Messi” dentro del tope salarial de la MLS.
Aunque Son es uno de los cinco mejor pagados de la liga, sus 11,1 millones de dólares (8 millones de libras) quedan por debajo de la cifra del argentino.
Jerarquía financiera de la primera división estadounidense
Tras Messi, la lista de los mejor pagados incluye a varios exjugadores europeos que cruzaron el Atlántico. Su compañero en el Inter de Miami y también campeón del mundo, Rodrigo De Paul, es tercero en la tabla salarial, mientras que Miguel Almirón e Hirving Lozano cierran el top cinco.
LAFC y Galaxy solían ser los equipos que más gastaban, pero la llegada de Messi ha redefinido el concepto de contrato de “superestrella” en Estados Unidos.
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El impacto del ciclo del Mundial de 2026
Mientras Estados Unidos se prepara para acoger el Mundial de 2026, estas cifras salariales muestran la ambición de la liga de atraer a figuras mundiales en su mejor momento o al final de su carrera.
Se prevé que la masa salarial de la Major League Soccer crezca aún más cuando, tras la temporada europea, lleguen otras estrellas.
Sin embargo, en el corto plazo, el contrato de Messi seguirá siendo un referente que el resto de jugadores designados —incluidos los ganadores de la Liga de Campeones y los iconos de la Premier League— solo podrán contemplar desde la distancia.