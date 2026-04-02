Se ha revelado el salario sorprendentemente bajo de Paul Pogba en el Mónaco; la exestrella del Manchester United y la Juventus no figura entre los diez jugadores mejor pagados del equipo de la Ligue 1

Según un informe de L’Equipe, el francés rechazó ofertas más lucrativas de otros clubes para fichar por el Mónaco, donde su salario semanal es actualmente inferior a 44 000 libras. Para ponerlo en perspectiva, se trata de una caída vertiginosa respecto a las 290 000 libras semanales que, según se informa, se embolsaba durante su segunda etapa en Old Trafford. Aunque su contrato actual incluye importantes bonificaciones por rendimiento, su falta de minutos de juego hace que sea poco probable que alcance esos objetivos en un futuro próximo. De hecho, solo ha disputado 30 minutos en tres apariciones como suplente en la Ligue 1 esta temporada debido a persistentes problemas de lesiones.

El sueldo actual de Pogba es tan modesto para los estándares de las superestrellas modernas que ni siquiera figura entre los 10 jugadores mejor pagados del Stade Louis II. La lista la encabezan actualmente Denis Zakaria y el exdefensa del Tottenham Eric Dier, ambos con unos ingresos semanales de alrededor de 72 000 libras. Incluso el cedido por el Barcelona Ansu Fati se sitúa cómodamente por encima de Pogba, con unos ingresos de 55 000 £ al mes, a pesar de que el gigante catalán asume la mitad de su salario.