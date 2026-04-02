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Se ha revelado el salario sorprendentemente bajo de Paul Pogba en el Mónaco; la exestrella del Manchester United y la Juventus no figura entre los diez jugadores mejor pagados del equipo de la Ligue 1
Recorte salarial drástico para el ganador del Mundial
Cuando el francés llegó a Mónaco este verano, surgieron muchas dudas sobre el sueldo que exigiría tras su ausencia del fútbol. Tras cumplir su sanción por dopaje, el jugador de 33 años se tomó su tiempo para sopesar varias opciones antes de decidirse por su primera etapa en la Ligue 1. Sin embargo, parece que ha dado prioridad al relanzamiento de su carrera frente a un último contrato millonario.
- AFP
Pogba no entra en el top 10 del Mónaco
Según un informe de L’Equipe, el francés rechazó ofertas más lucrativas de otros clubes para fichar por el Mónaco, donde su salario semanal es actualmente inferior a 44 000 libras. Para ponerlo en perspectiva, se trata de una caída vertiginosa respecto a las 290 000 libras semanales que, según se informa, se embolsaba durante su segunda etapa en Old Trafford. Aunque su contrato actual incluye importantes bonificaciones por rendimiento, su falta de minutos de juego hace que sea poco probable que alcance esos objetivos en un futuro próximo. De hecho, solo ha disputado 30 minutos en tres apariciones como suplente en la Ligue 1 esta temporada debido a persistentes problemas de lesiones.
El sueldo actual de Pogba es tan modesto para los estándares de las superestrellas modernas que ni siquiera figura entre los 10 jugadores mejor pagados del Stade Louis II. La lista la encabezan actualmente Denis Zakaria y el exdefensa del Tottenham Eric Dier, ambos con unos ingresos semanales de alrededor de 72 000 libras. Incluso el cedido por el Barcelona Ansu Fati se sitúa cómodamente por encima de Pogba, con unos ingresos de 55 000 £ al mes, a pesar de que el gigante catalán asume la mitad de su salario.
Destellos de calidad en medio de las dificultades en el campo
Aunque sus minutos de juego han sido escasos, durante el reciente parón de mitad de temporada se pudo ver un destello del Pogba de siempre. En un partido amistoso, Pogba estrenó por fin su cuenta goleadora con el Mónaco con un disparo lejano característico. Desde el centro del campo, lanzó un trueno con la derecha que sirvió como un oportuno recordatorio del talento que aún atesora en sus botas. Ese gol contra el Brentford le dio un impulso psicológico, pero el objetivo principal sigue siendo alcanzar la forma física necesaria para los rigores de la Ligue 1.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Pogba?
A pesar de que aún le quedan 18 meses de contrato, ya han circulado rumores de que el Mónaco podría plantearse rescindir el contrato si su estado físico no mejora. El director general, Thiago Scuro, ha sido claro al respecto y ha declarado: «En el caso de Paul, lo primero era el rendimiento. Se trata del rendimiento, ese es el primer paso. Paul es un jugador con mucho talento, de un nivel diferente al que estamos acostumbrados en la Ligue 1. Vuelve tras dos años sin jugar; sabíamos que el reto de recuperarlo sería grande».
Scuro añadió: «Teniendo en cuenta lo que está pasando, en verano habrá una conversación entre ambas partes: si Paul sigue dispuesto a seguir afrontando este proceso y, por nuestra parte, en el momento adecuado, mantendremos esta conversación. Diría que, a día de hoy, pueden darse ambas situaciones, tanto por parte de Paul como del club. Ahora estamos centrados en darle la oportunidad de estar más tiempo sobre el terreno de juego y demostrar que aún es capaz de jugar unas cuantas temporadas más».